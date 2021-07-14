Galatasaray, stoperini Premier Lig'de buldu!

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, savunma hattını takviye etme konusunda düğmeye basmıştı. Bu doğrultuda birçok isimle temas kuran Cimbom'un son olarak İngiliz ekibi Crystal Palace'ın Senegalli oyuncusu Cheikhou Kouyate'yi gündemine aldığı ortaya çıktı. 31 yaşındaki futbolcuyu yıllardır takip eden Galatasaray'ın, teknik direktör Fatih Terim'in önerisi sonrası hiç zaman kaybetmeden bu oyuncu için harekete geçtiği ifade edildi.



TRABZON DA İSTİYOR AMA...



Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un da radarında bulunan tecrübeli savunmacının da kariyerinde yeni bir maceraya atılmaya hazır olduğu kaydedildi. Kulübüyle 1 yıllık kontratının kalması sebebiyle uygun bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılması ihtimali oldukça güçlü olan 1.89'luk futbolcuya, Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ın 4 milyon euroluk maaş önerisinin bulunmasına rağmen oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etme konusunda daha istekli olduğu konuşuluyor.



YEŞİL IŞIK YAKTI



Cimbom'un uzun süredir kendisi için temasta bulunmasından dolayı sarı kırmızılılara transferine olumlu olarak bakan başarılı oyuncunun, menajeri aracılığıyla kendisine teklifte bulunan Cimbom'a, bonservisinin halledilmesi halinde İstanbul'a gelebileceğini ilettiği öğrenildi. Kariyerinde daha önce Anderletch ve West Ham gibi kulüplerde görev yapan Dakar doğumlu futbolcu, 2018 yılında 11 milyon euro karşılığında Palace'a transfer olmuştu.



