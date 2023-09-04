Galatasaray stoper transferini bitiriyor!

Şampiyonlar Ligi oyuncu listesinin netleşeceği 4 Eylül'ü 5 Eylül'e bağlayan gece yarısına kadar iki transfer yetiştirmek isteyen G.Saray gaza bastı.Sarı-Kırmızılılar, gözünü transferin kapandığı İngiltere'ye çevirdi. Cim-Bom, Tottenham'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez ile anlaşma sağladı. İngiliz ekibiyle bonservis konusunda yapılan görüşmelerde de son aşamaya gelindi.27 yaşındaki savunmacı, 3+1 yıllık sözleşmeyi imzalayacak. Sanchez'in, 2017'den bu yana formasını giydiği Tottenham'la olan mukavelesi bu sezonun sonunda bitecekti. Kolombiyalı stoper, geçen sezon 24 maçta İngiliz takımının formasını giydi ve 1231 dakika sahada kaldı.Bu sezon ise 2 maçta görev alan deneyimli ismin güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro. Sanchez'in kariyerinde toplam bonservis getirisi 47.5 milyon euro oldu. 54 kez Kolombiya Milli Takımı formasını giyen başarılı oyuncu 1 kez ağları sarsmasını bildi.