Galatasaray, Spurs'un pivotuna talip!

Galatasaray, geçtiğimiz sezonu San Antonio Spurs'te geçiren Matt Costello ile ilgileniyor.



Birleşik Amerikalı Matt Costello'ya Galatasaray ve İtalyan ekibi Scandone Avellino'dan teklifler var. Kararın önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor.



24 yaşındaki Birleşik Amerikalı oyuncu, geçtiğimiz sezonu San Antonio Spurs'te çift yönlü kontrat ile geçirdi. Spurs forması ile NBA'de forma giydiği 4 maçta 1 sayı, 2.3 ribaund ortalamaları ile mücadele eden genç forvet, G-League ekibi Austin Spurs forması ile 30 maçta görev yaptı ve 8 sayı, 6.9 ribaund, 2 asist ve 2 blok ortalamaları yakaladı.



