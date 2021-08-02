Galatasaray Sportif AŞ'de görev dağılımı yapıldı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sportif AŞ'nin yönetim kurulundaki görev dağılımı şu şekilde:



Başkan: Burak Elmas



Başkan vekili: Rezan Epözdemir, Özen Kuzu



Üye: Bikem Kanık, Hüseyin Ural Aküzüm



Bağımsız üye: Ali Gücüm, Murat Tacir



Öte yandan, denetim komitesi ile riskin erken saptanması komitesi başkanlığına Murat Tacir, üyeliğine ise Ali Gücüm atandı.



Kurumsal yönetim komitesinde ise başkanlığa Ali Gücüm, üyeliğe de Murat Tacir ve Ahmet Başar Gogen getirildi.



