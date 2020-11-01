Galatasaray - Spor Toto maçı ertelendi!

Efeler Ligi'nin 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Spor Toto maçı ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray - Spor Toto maçı ertelendi!
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01 Kasım 2020 16:24
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında yarın yapılacak Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto müsabakası, konuk takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle ertelendi.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da oynanması planlanan karşılaşma, başkent temsilcisinde 1 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması, diğer oyuncuların da temaslı olması sebebiyle tehir edildi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Spor Toto'nun Kovid-19 testi pozitif çıkan bir oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.



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