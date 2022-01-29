Galatasaray, Sorgun Belediyespor'a set vermedi!

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Sorgun Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Sorgun Belediyespor'a set vermedi!
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29 Ocak 2022 21:12
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Sorgun Belediyespor ile karşılaştı.

Mücadeleyi Galatasaray HDI Sigorta 3-0 kazandı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim

Galatasaray HDI Sigorta: Emre Savaş, Murat Yenipazar, Davis, Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır)

Sorgun Belediyespor: Melih Özdemir, Hakan Polat, Danilov, Tymofii, Murathan Kısal, Orçun Ergun (Onur Altınkaya, Deniz İvgen, Onur Edis, Furkan Gök, Emre Çetinkaya, Ege Can Avcıl, Emre Erkiletlioğlu)

Setler: 25-23, 25-20, 25-21

Süre: 86 dakika (32, 28, 26)

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