Galatasaray sonunu getiremedi!

Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesine 74-72 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray sonunu getiremedi!
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06 Kasım 2021 15:54
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Galatasaray'ı 74-72 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, İzel Deniz Pehlivan, Haldun Çoban

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 2, Zellous 26, Holingsvorth 4, Fagbenle 11, Hayes 16, Feride Şevval Akalın 8, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş 3, Turner 4, Esra Ural Topuz

Galatasaray: Williams 11, Melis Gülcan, Pelin Derya Bilgiç 7, Steinberga 27, Krajisnik 14, Miray Balotu, Sude Yılmaz, Gizem Başaran Turan 6, Merve Aydın 7

1. Periyot: 25-22

Devre: 43-41

3. Periyot: 60-61


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