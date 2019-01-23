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Galatasaray sonrası Boluspor'da ayrılık

Boluspor, 27 yaşındaki golcü İsmail Haktan Odabaşı ile yollarını ayırdı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray sonrası Boluspor'da ayrılık
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23 Ocak 2019 00:35
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Eleme Turu ilk maçında Galatasraay ile karşılaşan Boluspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Maç sırasındaki pozisyonlar nedeniyle taraftarın da tepkisini çeken İsmail Haktan Odabaşı ile yollar ayrıldı.

Boluspor'dan maç sonu yapılan açıklamada ''Profesyonel Futbol Takımı oyuncularından İsmail Haktan Odabaşı ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi sona erdirilmiştir. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, futbol kariyerinde başarılar diliyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

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