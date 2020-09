İLK HAFTA KADROSUNUN AYNISI

'in 2. haftasındaki dev maçta, deplasmanda son şampiyonile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 2-0'lık skorla kazandı.Galatasaray'a galibiyeti getiren gol, 14. dakikada penaltıdan Radamel Falcao ve 76. dakikada Younes Belhanda'dan geldi.Bu sonucun ardından Galatasaray, ilk haftadaki 3-1'lik Gaziantep FK galibiyetinin ardından puanını 6 yaparken, ilk hafta Hatayspor'a 2-0 mağlup olan Başakşehir puansız kaldı.Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray büyük derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak, Başakşehir ise deplasmanda Karagümrük'e konuk olacak.Fatih Terim, ilk haftadaki Gaziantep FK maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maça tecrübeli teknik direktör, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Radamel Falcao 11'ini çıkardı.Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Oghenekaro Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Ali Yavuz Kol ve Mbaye Diagne görev bekledi.Fatih Terim, ufak çaplı rotasyona gittiği UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'daki Neftçi maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.Terim, Azerbaycan'da oynanan ve 3-1 kazandıkları karşılaşmaya sürdüğü kadroda görev verdiği Babel, Linnes, Ömer Bayram ve Diagne'yi yedeğe çekti.Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Gaziantep FK maçında ilk 11 başlattığı Elabdellaoui, Arda Turan, Feghouli ve Falcao'ya formayı verdi.Galatasaray'ın yeni transferi Oghenekaro Etebo, ilk kez maç kadrosuna girdi ve 72. dakikada Feghouli'nin yerine oyuna dahil olarak ilk kez sahaya da çıktı.Sarı-kırmızılıların İngiltere'nin Stoke City takımından kiraladığı Nijeryalı futbolcu, Gaziantep FK ve Neftçi maçlarında müsabaka kadrosuna alınmamıştı.Genç orta saha oyuncusu, yedekler arasında maça başladı.Altyapısından çıktığı Galatasaray'a 9 yıl aradan sonra dönen Arda Turan, eski takımı Medipol Başakşehir'e karşı ilk kez mücadele etti.Galatasaray'dan 2011'de İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olan Arda Turan, ardından Barcelona'ya geçti. Arda, Katalan temsilcisinden kiralık olarak 2018'in ocak ayında Medipol Başakşehir'e transfer oldu. Turuncu-lacivertli takımda 2 yıl kalan tecrübeli futbolcu, ocak ayında İstanbul temsilcisi ile yollarını ayırdı.Mayıs ayında Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesiyle Galatasaray'a dönen Arda Turan, ayrılmasının ardından eski takımına karşı ilk kez forma giyerken, sahaya kaptan olarak çıktı.Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, karşılaşmayı tribünden izledi.Uzun süredir sağlık sorunu yaşayan ve bir dizi ameliyat geçiren Cengiz, protokol tribününe ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın koluna girerek indi.Turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Okan Buruk, ilk haftada 2-0 kaybettikleri Atakaş Hatayspor maçının başlangıç 11'inde tek değişiklik yaptı.Genç teknik adam, Galatasaray karşısında Mert Günok, Junior Caiçara, Martin Skrtel, Alexandru Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Berkay Özcan, Danijel Aleksic ve Demba Ba 11'i ile maça başladı.Okan Buruk, Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de görev yapan Enzo Crivelli'yi yedeğe çekerken, yerine Berkay Özcan'ı sahaya sürdü.Medipol Başakşehir'in yedek kulübesinde Crivelli'nin yanı sıra Volkan Babacan, Mehmet Topal, Fredrik Guldbrandsen, Carlos Ponck, Kerim Frei, Boli Bolingoli Mbombo, Mete Kaan Demir, Cemali Sertel ve Alican Özfesli görev bekledi.11. dakikada Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşun ardından Luyindama ceza alanı sağ çaprazında kafa vuruşunu yaptı ve Başakşehir'de Demba Ba topu uzaklaştırdı. Galatasaraylı oyuncular ise Demba Ba'nın topa eliyle dokunduğu yönünde itirazda bulundu.Maçın hakemi Atilla Karaoğlan oyunun devam etmesi yönünde karar alırken, VAR hakemi Ali Palabıyık, inceleme için Karaoğlan'ı monitöre davet etti. Yapılan incelemenin ardından elle müdahale tespit edildi Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına gelen Falcao, topu ağlara göndererek takımın öne geçirdi.Galatasaray'a 2 farklı üstünlüğü getiren gol, takımdan ayrılacağı konuşulan Younes Belhanda'dan geldi.76. dakikada Babel'in topuk pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Belhanda, ayağının dışıyla şık bir vuruş yaptı ve Galatasaray 2-0 yaptı.11. dakikada Medipol Başakşehir yarı alanının ortalarından kazanılan serbest vuruşu Belhanda kullandı. Faslı futbolcunun ceza sahasına yaptığı ortaya Galatasaraylı Luyindama ile ev sahibi takımdan Demba Ba yükseldi. Pozisyonda Medipol Başakşehir savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. Oyun durduktan sonra pozisyonu VAR'dan yeniden inceleyen hakem Atilla Karaoğlan, Demba Ba'nın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.14. dakikada penaltıyı kullanan Falcao, topu ve kaleci Mert'i ayrı köşelere gönderdi: 0-1.22. dakikada Luyindama'nın hatasında topu kapan Mahmut Tekdemir, soldan ceza sahasına girdikten sonra pasını altıpas gerisindeki Demba Ba'ya aktardı. Senegalli futbolcunun bekletmeden vuruşunda araya giren Marcao, mutlak bir tehlikeyi önledi.52. dakikada Crivelli'nin şık pasıyla rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Visca, meşin yuvarlağı ceza yayına kadar taşıdı. Visca'nın soldan bindiren Demba Ba'nın önüne bıraktığı topa kaleci Fatih son anda müdahale etti ve tehlikeyi önledi.53. dakikada İrfan Can'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Aleksic, meşin yuvarlağı iyi kontrol edemeyince topa son anda vurdu ama etkisiz şutu kaleci Fatih kontrol etti.54. dakikada soldan topla hareketlenen Arda Turan, rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı ceza sahası içine koşu yapan Feghouli'ye aktardı. Bu oyuncunun gelişine sol ayağıyla yerden şutunda, kaleci Mert Günok topu son anda uzaklaştırdı.76. dakikada Galatasaray farkı 2'ye yükseltti. Diagne, sağ çaprazda iki rakibinin arasından topu Emre Kılınç'a çıkardı. Ceza sahası sağ çaprazda topu kontrol eden Emre, penaltı noktasındaki Babel'i gördü. Babel'in, tek pasla arkadan hareketlenen Belhanda'ya çıkardığı topun gelişine Faslı oyuncunun ayak dışıyla vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.78. dakikada soldan Babel'in ceza sahasına pasında müsait durumda Diagne'nin vuruşunda, kaleci Mert topu uzaklaştırdı.83. dakikada sağdan İrfan Can'ın etkili ortasında arka direkte altı pasta müsait durumda Kerim Frei'ın kafa vuruşunda, kaleci Fatih topu son anda çeldi.84. dakikada soldan ceza sahasına giren Kerim Frei, topu altıpas önünde Demba Ba'ya aktarırken, o da meşin yuvarlağı arkadan gelen Aleksic'in önüne bıraktı. Bu oyuncun sert şutunda top savunmada Taylan Antalyalı'ya çarparak kornere gitti.90+3. dakikada Kerim Frei'ın altıpasa ortasına Demba Ba'nın kafa vuruşunda, kaleci Fatih topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında Caiçara'nın ıskaladığı top kornere uzaklaştırıldı.90+5. dakikada Kerim Frei'ın soldan ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Crivelli'nin kafa vuruşunda, kaleci Fatih topu kontrol etti.Başakşehir Fatih TerimAtilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Serkan OkMert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu (Dk. 86 Mehmet Topal), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 46 Mbombo), Mahmut Tekdemir (Dk. 81 Kerim Frei), İrfan Can Kahveci, Visca (Dk. 81 Gulbrandsen), Berkay Özcan (Dk. 46 Crivelli), Aleksic, Demba BaFatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Saracchi (Dk. 59 Linnes), Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç (Dk. 86 Ömer Bayram), Feghouli (Dk. 72 Etobo), Arda Turan (Dk. 72 Babel), Falcao (Dk. 72 Diagne)Dk. 14 Falcao (penaltıdan), Dk. 76 Belhanda (Galatasaray)Dk. 39 Epureanu, Dk. 45+1 Mahmut Tekdemir, Dk. 66 Demba Ba, Dk. 73 Okan Buruk (Yedek kulübesinde) (Medipol Başakşehir), Dk. 86 Taylan Antalyalı (Galatasaray)