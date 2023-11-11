Galatasaray son dakikada penaltı bekledi, hakem oyunu devam ettirdi!

Galatasaray'ın Hatayspor ile karşı karşıya geldiği maçta sarı kırmızılı takım penaltı bekledi. Hakem Bahattin Şimşek oyunu devam ettirdi.

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Galatasaray son dakikada penaltı bekledi, hakem oyunu devam ettirdi!
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11 Kasım 2023 21:05
Son güncelleme 11 Kasım 2023 21:15
Galatasaray'ın Hatayspor'a mağlup olduğu maçta dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sarı kırmızılı takımda Mauro Icardi, 90+6. dakikada Kilama ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

Galatasaray bu pozisyonda penaltı beklerken, hakem Bahattin Şimşek oyunu devam ettirdi.

Hakeme VAR'da bulunan Emre Malok'tan da bir uyarı gelmedi.



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