Galatasaray son dakikada penaltı bekledi, hakem oyunu devam ettirdi!

Galatasaray'ın Hatayspor'a mağlup olduğu maçta dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Sarı kırmızılı takımda Mauro Icardi, 90+6. dakikada Kilama ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.
Galatasaray bu pozisyonda penaltı beklerken, hakem Bahattin Şimşek oyunu devam ettirdi.
Hakeme VAR'da bulunan Emre Malok'tan da bir uyarı gelmedi.
Sarı kırmızılı takımda Mauro Icardi, 90+6. dakikada Kilama ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.
Galatasaray bu pozisyonda penaltı beklerken, hakem Bahattin Şimşek oyunu devam ettirdi.
Hakeme VAR'da bulunan Emre Malok'tan da bir uyarı gelmedi.
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