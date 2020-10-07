Galatasaray, son çeyrekte maçı kopardı!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. hafta maçında Galatasaray ile OGM Ormanspor karşı karşıya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray, son çeyrekte maçı kopardı!
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07 Ekim 2020 22:31
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. hafta maçında Galatasaray, OGM Ormanspor'u 82-76 yendi.
 Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Yener Yılmaz, Ozan Gönen, Cemil Uygül

Galatasaray: Asena Yalçın 6, Williams 24, Cansu Köksal, Steinberga 4, Alarie 17, Meltem Yıldızhan, Pelin Derya Bilgiç 22, Sude Yılmaz, Mısra Albayrak, Hruscakova 9

OGM Ormanspor: Robinson 11, Nilay Kartaltepe 3, Damla Gezgin 3, Sykes 13, Walker 7, Williams 24, Sinem Ataş 3, Şerife Alperi Onar 10, Meltem Avcı 2, Nazlı Bircan Gökdemir 

1. Periyot: 14-19

Devre: 34-32

3. Periyot: 54-47

Beş faulle çıkan: 39.20 Walker (OGM Ormanspor)



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