Galatasaray, son 5 resmi maçını kazandı

Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 5 karşılaşmayı da kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, son 5 resmi maçını kazandı
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27 Nisan 2025 23:20
Son güncelleme 27 Nisan 2025 23:23
Galatasaray, çıktığı son 5 resmi müsabakadan da galip ayrıldı.

Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u ise 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendi. Bu süreçte 16 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 3 gol gördü.

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