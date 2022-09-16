Galatasaray son 5 maçını kaybetmedi

Konyaspor'u sahasında 2-1 mağlup eden Galatasaray, ligde oynadığı son 5 maçta yenilmedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray son 5 maçını kaybetmedi
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16 Eylül 2022 23:10
Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 5 maçta yenilmedi.

Ligde son mağlubiyetini 2. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. "Cimbom"un galibiyet serisi 3 maça çıktı.

Söz konusu müsabakalarda 8 gol atan Galatasaray, kalesinde 4 gol gördü.

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