Galatasaray son 5 maçını kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 5 maçta yenilmedi.
Ligde son mağlubiyetini 2. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. "Cimbom"un galibiyet serisi 3 maça çıktı.
Söz konusu müsabakalarda 8 gol atan Galatasaray, kalesinde 4 gol gördü.
Ligde son mağlubiyetini 2. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. "Cimbom"un galibiyet serisi 3 maça çıktı.
Söz konusu müsabakalarda 8 gol atan Galatasaray, kalesinde 4 gol gördü.
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