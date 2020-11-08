Galatasaray son 3 maçını kazandı

Galatasaray, Sivasspor karşısında Süper Lig'de üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray son 3 maçını kazandı
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08 Kasım 2020 22:04
Galatasaray, ligin 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Aslan, bu sonuçla birlikte ligdeki son 3 maçını kazanmış oldu.

Ligin 5. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor (2-1) ve MKE Ankaragücü (1-0) galibiyetlerinin ardından Demir Grup Sivasspor'a da üstünlük kurdu.

Süper Lig'de 5. galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekip, puanını 16'ya yükselterek 3. sıradaki yerini korudu.



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