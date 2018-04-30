Galatasaray, son 3 haftada şampiyonluk kaybetmiyor

'de Beşiktaş'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdüren, son 3 haftaya önde girdiği sezonlarda şampiyonluğu bırakmıyor.Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de üç puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonunundan bu yana son 3 haftaya zirvede girdiği tüm sezonlarda mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.Galatasaray, 1987-88 sezonundan itibaren bitime 3 hafta kala zirvede yer aldığı 10 sezonunda da şampiyonluk kupasının sahibi oldu.Sarı-kırmızılılar, son üç haftaya zirvede girdiği 1987-88, 1993-94, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2001-02, 2011-12, 2012-13 ve 2014-15 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.Galatasaray, son üç haftaya önde girerek elde ettiği söz konusu 10 şampiyonluğun 6'sını teknik direktör Fatih Terim yönetiminde kazandı.Sarı-kırmızılı ekipte dördüncü dönemini geçiren Terim, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2011-12, 2012-13 sezonlarında bitime 3 hafta kala zirvede yer alan takımını şampiyonluğa ulaştırmayı başardı.Galatasaray, üç puanlı sistemde son 3 haftaya averajla ikinci sırada girdiği 4 sezonun üçünde de rakiplerini geçerek şampiyonluğa ulaştı.Sarı-kırmızılı ekip, 1992-1993'te Beşiktaş, 2005-2006 ve 2007-2008 sezonlarında da Fenerbahçe'yi son 3 haftada geçerek, sezon sonunda kupayı havaya kaldırdı.Galatasaray'ın bitime üç hafta kala averajla ikinci sırada yer aldığı 2000-2001 sezonunda ise lider Fenerbahçe şampiyonluk elde etti.Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, kalan üç maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe ile karşılaşacak.Sarı-kırmızılı takım, bu 3 müsabakadan da galibiyetle ayrılarak son haftalarda bırakmadığı şampiyonluğa bir kez daha ulaşmaya çalışacak.