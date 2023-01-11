Galatasaray, son 16 turuna yükseldi

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda UNI Györ'ü 64-54 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, son 16 turuna yükseldi
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11 Ocak 2023 22:05
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Macaristan ekibi UNI Györ'ü 64-54 mağlup etti.

Deplasmanda oynanan ilk maçı da 78-61 kazanan sarı-kırmızılı ekip son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray son 16 turunda Kızılyıldız-BLMA eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. İlk maç 26 Ocak, rövanş karşılaşması ise 1 Şubat'ta oynanacak.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Andrea Bongiorni (İtalya)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Pelin Bilgiç 2, Prince 13, McCowan 16, Stevens 14, Nacickaite 9, Tuğçe Canıtez 2, Pulvere 3, Merve Uygul, Meltem Yıldızhan 5

UNI Györ: Bach 2, Dubei 11, Mompremier 14, Oroszova 2, Nagy 4, Weninger 12, Dombai 5, Torok, Williams 4

1. Periyot: 17-25

Devre: 32-32

3. Periyot: 44-38

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