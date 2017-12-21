Galatasaray Slaven Bilic'ten cevap bekliyor

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Beşiktaş'ın başında geçirdiği başarılı dönemin ardından İngiltere'nin yolunu tutan ve Premier Lig'de West Ham'ı çalıştıran Hırvat hocanın adı artık Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor.Galatasaray Yönetimi, vatandaşı Tudor'un yerine getirmeyi planladığı Bilic'le 3 kez görüşme yaptı.49 yaşındaki çalıştırıcı cevap vermek için süre isterken, Sarı- Kırmızılılar da beklemeye geçti. Hoca arayışları, Bilic'in vereceği olumlu ya da olumsuz cevaba göre şekillenecek. Bilic, West Ham'dan ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamada, kendisini hazır hissettiğini ve en kısa sürede teknik direktörlük görevine döneceğini söylemişti.Bilic, son olarak Premier League'de West Ham United'ı çalıştırmıştı.İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea City'de teknik direktörlük görevi için Ronald Koeman ve Slaven Bilic'in isimleri öne çıktı.İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiliz teknik adam Paul Clement ile dün yollarını ayıran Galler ekibi, Hollandalı Ronald Koeman ya da Hırvat Slaven Bilic isimleri üzerinde duruyor.Sezona Everton'ın başında giren 54 yaşındaki Koeman, ekim ayında 5-2 kaybettikleri Arsenal maçının ardından görevinden ayrılırken, 11 maçta 2 galibiyet alan West Ham United da geçen ay Bilic'in görevine son vermişti.Son 14 ay içinde dördüncü kez teknik direktör değişikliğine giden Swansea City, cumartesi günü Crystal Palace ile sahasında oynayacağı maça antrenör Leon Britton yönetiminde çıkacak.Ligde 18 haftada 12 puan toplayan Swansea City, son sırada yer alıyor.