Galatasaray - Sivasspor: Muhtemel 11

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak ve maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Galatasaray - Sivasspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Ligde geride kalan 28 haftada 27 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. 1 haftayı bay geçen Beşiktaş ile aynı maç sayısında bulunan Galatasaray, karşılaşma öncesinde 57 puanla 2. sırada yer alıyor.Sezona iyi bir başlangıç yapamayan ancak son haftalarda aldığı puanlarla orta sıralara tırmanan kırmızı-beyazlı ekip ise 26 maçta 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgiyle 33 puan topladı. Sivas temsilcisi, 29. hafta öncesinde 11. sırada yer buldu.İki takım arasında ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.Galatasaray'da cezalı olan Mostafa Mohamed sahadaki yerini bu maçta alamayacak. Ayrıca sakatlığı bulunan Emre Taşdemir de Sivas maçı kadrosunda olmayacak.Claudemir, Caner Osmanpaşa, Appindagoye, Cofie, Muammer ve Rybalka sakatlıkları nedeniyle, Erdoğan Yeşilyurt ise cezası sebebiyle maç kadrosunda yer alamayacak.Muslera, Saracchi, Marcao, Luyindama, Linnes, Taylan, Feghouli, Belhanda, Arda, Onyekuru, FalcaoAli Şaşal, Uğur Çiftçi, Camara, Robin, Ahmet Oğuz, Ziya (Kerem), Gradel, Hakan Arslan, Fajr, Boyd, YatabareGalatasaray'da 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sarı-kırmızılı ekipte Ryan Babel, Younes Belhanda, Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo ve Taylan Antalyalı yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 30. haftadaki Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyemeyecek.Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.Ligin geride kalan bölümünde 53 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 21 gol gördü.Galatasaray, ayrıca 13 maçla ligde kalesini en fazla gole kapatan takım olarak öne çıkıyor.Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 10 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi.Bu sezon çıktığı 12 iç saha müsabakasındaki tek yenilgisini 5. haftada Aytemiz Alanyaspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ev sahibi olduğu son 10 karşılaşmada rakiplerine 3 puan vermedi.Galatasaray, söz konusu süreçte 8 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Fatih Terim'in öğrencileri, 10 maçlık iç saha yenilmezlik serisinde konuk takım filelerini 27 kez havalandırırken, kalesinde sadece 4 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, 10 maçın 6'sında kalesini gole kapatmasını bildi.Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 30. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 29 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.Lig maçlarında Galatasaray'ın 64 golüne, Sivasspor 37 golle yanıt verdi.İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar 2-1 kazanmıştı.Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor ile sahasında yaptığı maçlarda puan yitirmedi.İki takım arasında İstanbul'da yapılan 14 Süper Lig müsabakasında da gülen taraf Galatasaray oldu.İstanbul'daki mücadelelerde Galatasaray 35 kez fileleri havalandırırken, Sivas ekibi rakibine deplasmanda 12 gol atabildi.