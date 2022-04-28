Galatasaray-Sivasspor maçında 4. hakem değişikliği

Süper Lig'de Galatasaray'ın sahasında Sivasspor ile karşılaşacağı maçta 4. hakem değişikliğine gidildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray-Sivasspor maçında 4. hakem değişikliği
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Nisan 2022 16:27
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 1 Mayıs Pazar günü Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacağı maçta 4. hakem değişikliği yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşmada sağlık sorunları sebebiyle 4. hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yerine Merkez Hakem Kurulu tarafından Ozan Ergün'ün görevlendirildiği belirtildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ