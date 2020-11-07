Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 8 Kasım Pazar günü 29. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 28 maçtan 18'ini sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 5 maç da berabere sonuçlandı.



Lig maçlarında Galatasaray'ın 62 golüne, Sivasspor 36 golle yanıt verdi.



Geçen sezon iki takım arasında İstanbul'da oynanan maç 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlanırken, Sivas'taki müsabaka ise 2-2 berabere tamamlandı.



- Sivas'taki maçlar



Taraflar arasında Sivas'ta yapılan 14 lig maçında ev sahibi ekip 5, Galatasaray 4 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere bitti.



Sivasspor, rekabetteki maçlarda evinde 24 gol attı, kalesinde 27 gole engel olamadı.



Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini de sahasında aldı.



Sivasspor, rakibi karşısında evindeki son 4 lig maçını kaybetmedi.



