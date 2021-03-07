Galatasaray, Sivas'ı ilk kez puanla yolladı

Galatasaray, evinde Sivasspor'a ilk kez puan verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Sivas'ı ilk kez puanla yolladı
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07 Mart 2021 22:13
Galatasaray, 2-2'lik maçın ardından Sivasspor ile sahasında yaptığı maçlarda ilk kez puan kaybı yaşadı.

İki takım arasında bundan önce İstanbul'da yapılan 14 Süper Lig müsabakasında da gülen taraf Galatasaray oldu. Rakibini konuk ettiği tüm maçları kazanan sarı-kırmızılılar, Sivasspor'a evinde ilk kez puan kaybetti.

SİVASSPOR 6 MAÇTIR YENİLMİYOR

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Ligde son yenilgisini 22. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısında yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, sonrasındaki 6 müsabakada MKE Ankaragücü ve Hes Kablo Kayserispor'u yendi. Sivas temsilcisi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray ile berabere kaldı.

GRADEL LİGDE 9 GOLE ULAŞTI

Demir Grup Sivasspor'da Max Gradel bu sezonki 9. golünü atarken, Tyler Boyd ilk kez fileleri havalandırdı.

Kırmızı-beyazlı takımda bu sezonki 27. Süper Lig müsabakasına çıkan Gradel, karşılaşmanın 9. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken toplam gol sayısını da 9'a çıkardı.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kiralanan Boyd ise kırmızı-beyazlı formayla çıktığı 6. lig maçında ilk kez gol attı.

 



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