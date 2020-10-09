Galatasaray şimdiden hazırlanıyor: "Son güne kalmasın"

Belhanda-Babel gibi oyuncuları satamayan, orta sahaya da takviye yapamayan sarı-kırmızılılar devre arasında yapılacak transfer çalışmaları için kolları sıvadı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Galatasaray şimdiden hazırlanıyor: 'Son güne kalmasın'
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09 Ekim 2020 12:10
Transfer dönemimin kapanmasıyla Galatasaray'da tepkiler yükselmeye başladı.

Teknik heyetin ısrarla istediği bir orta saha ve bir de kanat oyuncusu takviyeleri gerçekleşemediği gibi satılacak isimlerin hiçbiri yollanamadı. Bu yüzden Aslan hem transfere kaynak oluşturamadı hem de mecburen kullanacağı isimlere milyon avrolarca ücret ödemeye devam edecek.

Bu konuda rahatsız olan Fatih Terim "Maalesef satmakta başarılı olamıyoruz" çıkışıyla durumdan rahatsızlığını dile getirmişti.

Feghouli de gidebilir

Fatih Terim'in yöneticilerle yaptığı durum değerlendirmesinde yol haritası belirlendi.

Kış transfer dönemi için şimdiden hazırlıkların başlaması kararlaştırılırken, gönderilecek isimler için şimdiden takım aranacak. Bu isimlerin başında ise Babel ve Diagne geliyor.

Formu giderek düşen Feghouli'nin satış listesine konması bekleniyor.

Yönetim alınacak ve gönderilecekler için hamlelerini erken yapacak.



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