krizini daha tam olarak çözemeyen ve bir yandan da golcü arayışlarını sürdürenkonusunda frene bastı.Sarı-kırmızılıların Milan'ın Portekizli forvetini iki nedenden dolayı beklemeye aldığı ortaya çıktı.22 yaşındaki forvetin istediği 4 milyon euroyu yüksek bulan Cim-Bom ikinci olarak ise oyuncunun istenen hızda olmaması nedeniyle geri adım attı.Teknik kadronun ön tarafta daha seri oynayan bir futbolcunun peşinde olduğu belirtildi.