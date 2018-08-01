Bafetimbi Gomis krizini daha tam olarak çözemeyen ve bir yandan da golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray Yönetimi, Andre Silva konusunda frene bastı.
Sarı-kırmızılıların Milan'ın Portekizli forvetini iki nedenden dolayı beklemeye aldığı ortaya çıktı.
22 yaşındaki forvetin istediği 4 milyon euroyu yüksek bulan Cim-Bom ikinci olarak ise oyuncunun istenen hızda olmaması nedeniyle geri adım attı.
Teknik kadronun ön tarafta daha seri oynayan bir futbolcunun peşinde olduğu belirtildi.
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Sarı-kırmızılıların Milan'ın Portekizli forvetini iki nedenden dolayı beklemeye aldığı ortaya çıktı.
22 yaşındaki forvetin istediği 4 milyon euroyu yüksek bulan Cim-Bom ikinci olarak ise oyuncunun istenen hızda olmaması nedeniyle geri adım attı.
Teknik kadronun ön tarafta daha seri oynayan bir futbolcunun peşinde olduğu belirtildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın