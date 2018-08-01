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Galatasaray Silva'da beklemeye geçti

Galatasaray, bir süredir gündeminde olan Andre Silva konusunda bekleme kararı aldı.

Kaynak: Milliyet
Galatasaray Silva'da beklemeye geçti
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01 Ağustos 2018 03:05
Bafetimbi Gomis krizini daha tam olarak çözemeyen ve bir yandan da golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray Yönetimi, Andre Silva konusunda frene bastı.

Sarı-kırmızılıların Milan'ın Portekizli forvetini iki nedenden dolayı beklemeye aldığı ortaya çıktı.

22 yaşındaki forvetin istediği 4 milyon euroyu yüksek bulan Cim-Bom ikinci olarak ise oyuncunun istenen hızda olmaması nedeniyle geri adım attı.

Teknik kadronun ön tarafta daha seri oynayan bir futbolcunun peşinde olduğu belirtildi.

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