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Galatasaray, Silva için Higuain'i bekliyor!

Galatasaray, Andre Silva'yı kadrosuna katabilmek için AC Milan'ın Higuain'i almasını bekliyor.

Kaynak: Takvim
Galatasaray, Silva için Higuain'i bekliyor!
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01 Ağustos 2018 03:05
Transferde adeta fırtına öncesi sessizlik yaşayan Galatasaray'ın gözü kulağı İtalya'da...

AC Milan formasını giyen Portekizli forvet Andre Silva'yı kadrosuna katmak için çok büyük bir çaba harcayan Sarı- Kırmızılılar, İtalya'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Çizme'de büyük yankı uyandıran Gonzalo Higuain- Milan flörtü, Galatasaray'ın da gündem maddesi haline gelmiş durumda.

SILVA'YA KADRODA YER KALMAYACAK

Eğer İtalyan basınının yazdığı gibi Milan, Arjantinli forveti Juventus'tan kiralarsa Andre Silva transferinin de önü açılacak. Zaten şu an elinde Patrick Cutrone ve Carlos Bacca gibi golcüler olan İtalyan kulübü, Silva ile yolları ayırmak zorunda kalacak. Genç yıldızın en yakın olduğu takım ise Galatasaray.

TARAFTARLAR TRANSFER NÖBETİNDE!

Yaptığı cazip teklifle Andre Silva'nın aklını çelen Sarı-Kırmızılılar şimdi Milan'ın Higuain'i kadrosuna katmasını bekliyor... Fatih Terim'in adeta dört gözle beklediği Portekizli forvet, taraftarlar arasında da büyük heyecan yaratmış durumda. Sarı- Kırmızılılar, sosyal medyada adeta transfer nöbeti tutuyor.

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