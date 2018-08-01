Transferde adeta fırtına öncesi sessizlik yaşayan'ın gözü kulağı İtalya'da...formasını giyen Portekizli forvet'yı kadrosuna katmak için çok büyük bir çaba harcayan Sarı- Kırmızılılar, İtalya'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Çizme'de büyük yankı uyandıran Gonzalo Higuain- Milan flörtü, Galatasaray'ın da gündem maddesi haline gelmiş durumda.Eğer İtalyan basınının yazdığı gibi Milan, Arjantinli forveti Juventus'tan kiralarsa Andre Silva transferinin de önü açılacak. Zaten şu an elinde Patrick Cutrone ve Carlos Bacca gibi golcüler olan İtalyan kulübü, Silva ile yolları ayırmak zorunda kalacak. Genç yıldızın en yakın olduğu takım ise Galatasaray.Yaptığı cazip teklifle Andre Silva'nın aklını çelen Sarı-Kırmızılılar şimdi Milan'ın Higuain'i kadrosuna katmasını bekliyor... Fatih Terim'in adeta dört gözle beklediği Portekizli forvet, taraftarlar arasında da büyük heyecan yaratmış durumda. Sarı- Kırmızılılar, sosyal medyada adeta transfer nöbeti tutuyor.