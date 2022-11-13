Galatasaray, Sigorta Shop'a zorlanmadı!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Sigorta Shop'u 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Sigorta Shop'a zorlanmadı!
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13 Kasım 2022 22:17
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Sigorta Shop'u 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Galatasaray HDI Sigorta: Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, İlkin Aydın, Popovic, Bell, Anthi (Gizem Güreşen, Karmen Aksoy, Sude Hacımustafaoğlu, Beren Yeşilırmak, Fulden Ural, Nazlı Eda Kafkas)

Sigorta Shop: Tuğçe Ceyhan, Hande Naz Şimşek, Payne, Mlejnkova, Ceylan Arısan, Van de Vyver (Merve İzbilir, Derya Çayırgan, Burcu Şentürk, Pelin Eroktay, Ayça İsmailçebioğlu, Ezgi Akyaldız)

Setler: 25-18, 23-25, 25-20, 25-9

Süre: 98 dakika (23, 28, 25, 22)

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