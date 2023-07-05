Galatasaray, sezonu Hull City maçıyla açıyor

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City ile karşılaşacak. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 19:45'te başlayacak ve TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak.
73 YIL SONRA YENİDEN KARŞILAŞACAKLAR
1950 yılında İngiltere'de maç yapan ilk Türk takımı olarak tarihe geçen Galatasaray, bu maçta Hull City ile karşılaşmıştı.
73 yıl önce oynanan mücadeleyi ev sahibi Hull City, 2-0 kazanmıştı.
73 YIL SONRA YENİDEN KARŞILAŞACAKLAR
1950 yılında İngiltere'de maç yapan ilk Türk takımı olarak tarihe geçen Galatasaray, bu maçta Hull City ile karşılaşmıştı.
73 yıl önce oynanan mücadeleyi ev sahibi Hull City, 2-0 kazanmıştı.