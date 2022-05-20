Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Antalyaspor, 45. dakikada Alessano Ndao ile öne geçerken, Galatasaray, bu gole 77. dakikada Mustafa Muhammed ile karşılık verdi.



Bu sonucun ardından Galatasaray, ligi 52 puanla tamamladı. Yenilmezlik serisini 16 maça çıkaran Antalyaspor ise 59 puanla sezonu bitirdi.



GALATASARAY'DA TEK DEĞİŞİKLİK



Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray'da son maça göre kadroda bir değişiklik yapıldı.



Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de geçen hafta sahasında Adana Demirspor'u 3-2 yendiği maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Kerem Aktürkoğlu, yedek kulübesinde yer aldı.



Teknik direktör Domenec Torrent, Antalyaspor karşısında bu futbolcunun yerine Taylan Antalyalı'yı ilk 11'de sahaya sürdü.



Galatasaray, maça Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu ve Gomis 11'iyle başladı.



Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise İsmail Çipe, Jankat Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Cicaldau, Barış Alper Yılmaz ve Semih Kaya oturdu.



Galatasaray'da Inaki Pena, Omar Elabdellaoui, Alpaslan Öztürk, Emre Kılınç, Arda Turan, Olimpiu Morutan ve Sofiane Feghouli ise kadroda yer almadı.



ANTALYASPOR'DA 2 RÖTUŞ



Fraport TAV Antalyaspor, son maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle Galatasaray karşısına çıktı.



Futbol sorumlusu Nuri Şahin, Süper Lig'de geçen hafta Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-2 yendikleri maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Naldo ve Bahadır Öztürk'ü yedeğe çekti.



Şahin, Galatasaray karşısında bu futbolcuların yerine Veysel Sarı ve Kudriashov'u görevlendirdi.



Antalyaspor, sahada Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Fernando, Fredy, Ndao, Doğukan Sinik, Luiz Adriano ve Haji Wright 11'iyle yer aldı.



Akdeniz ekibinin yedek kulübesinde ise Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Naldo, Bahadır Öztürk, Nuri Şahin, Ufuk Akyol, Ghacha, Gökdeniz Bayrakdar, Sinan Gümüş ve Hakan Özmert yer aldı.



Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde yenilmezlik serisini sürdürerek kulüp tarihinde ilk kez üst üste 15 karşılaşmada rakipleri karşısında kaybetmeme başarısı gösteren Antalyaspor'da taraftarlar, karşılaşmaya ilgi gösterdi.



Taraftarlar, Şahin ve futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak alkışladı, sevgi gösterisinde bulundu.



WRIGHT, MUSLERA'YI GEÇEMEDİ



Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak Antalyaspor'dan Haji Wright ile geldi. 9. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Wright'ın vuruşunda kaleci Muslera gole izin vermedi.



BERKAN GOLÜ BULDU, OFSAYT



Galatasaray, 21. dakikada Berkan Kutlu ile golü buldu ancak bir önceki pozisyonda Patrick van Aanholt'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.



TARTIŞMA YARATAN GOL



Antalyaspor, ilk yarının son dakikasında golü buldu. Haji Wright'ın çevirdiği topta Ndao topu ağlara gönderdi. Galatasaraylı futbolcular, Wright'ın topu dışarıdan çevirdiği yönünde itirazda bulundu ancak gol geçerli sayıldı.



Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.



GALATASARAY, GOLE YAKLAŞTI



Galatasaray, 60. dakikada Halil Dervişoğlu ile gole yaklaştı. Ceza sahası içinde Gomis ile verkaç yapan Halil, sağ ayağıyla çaprazdan iyi vurdu ancak top direk dibinden dışarı gitti.



TORRENT'TEN İKİ HAMLE



Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, 1-0 devam eden maça 69. dakikada müdahale etti ve iki oyuncu değiştirdi. Sarı-kırmızılılarda Kerem ile Mustafa Muhammed oyuna girdi. Babel ve Gomis kenara geldi.



MUSTAFA MUHAMMED, AĞLARI BULDU



Galatasaray, 77. dakikada eşitliği yakaladı. Kerem'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mustafa Muhammed, skora dengeyi getirdi. Antalyasporlu futbolcular, gol öncesinde Veysel'e faul yapıldığı yönünde itirazda bulunurken, VAR incelemesinin ardından gol verildi.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Antalyaspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



9. dakikada ara pasa hareketlenerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Haji Wright'ın vuruşunda, Muslera güçlükle topu kornere çeldi.



16. dakikada ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Pulgar'ın şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.



30. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında kale önünde topu önünde bulan Haji Wright'ın topuğuyla vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.



45. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Haji Wright'ın yerden pasında kale önünde topa dokunan Ndao, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0



Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





46. dakikada Haji Wright'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Doğukan Sinik'in sert şutunda, top yandan auta gitti.



51. dakikada Fernando'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Gomis, topu ceza alanı dışına kafayla uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Doğukan Sinik'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.



59. dakikada Gomis'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.



77. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Halil Dervişoğlu'nun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu, topu Mustafa Muhammed'e bıraktı. Mustafa Muhammed, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1



83. dakikada sağ taraftan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe atışında Berkan Kutlu'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.



Karşılaşma, 1-1 sona erdi.



Stat: Antalya



Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salih Mazlum



Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov (Dk. 85 Naldo), Güray Vural, Fernando, Fredy (Dk. 64 Hakan Özmert), Ndao (Dk. 64 Ghacha), Doğukan Sinik (Dk. 85 Sinan Gümüş), Luiz Adriano (Dk. 88 Gökdeniz Bayrakdar), Haji Wright



Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Taylan Antalyalı (Dk. 75 Cicaldau), Berkan Kutlu, Babel (Dk. 69 Kerem Aktürkoğlu), Halil Dervişoğlu (Dk. 89 Barış Alper Yılmaz), Gomis (Dk. 69 Mustafa Muhammed)



Goller: Dk. 45 Ndao (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 77 Mustafa Muhammed (Galatasaray)



Sarı kartlar: Dk. 78 Kudriashov, Dk. 80 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 78 Cicaldau, Dk. 90+5 Boey (Galatasaray)









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