Galatasaray, set vermeden kazandı

Galatasaray HDI Sigorta, Sultanlar Ligi'nde Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, set vermeden kazandı
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28 Kasım 2021 17:16
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çıldır, Selçuk Görmen

Galatasaray HDI Sigorta: Gamze Kılıç, İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec (Gizem Güreşen, Zeynep Sude Demirel)

Sarıyer Belediyespor: Ecem Aknam, Hande Naz Şimşek, Merve Tanıl, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot (Tuna Aybüke Çetinay, Lila Şengün, Ada Germen, Pelin Eroktay

Setler: 25-23, 25-22, 27-25

Süre: 91 dakika (27, 32, 32)


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