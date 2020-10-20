Galatasaray, Seri'yi "Nice yüzünden" kaçırdı

Galatasaray'ın tekrar kadroya katmak istediği Seri'nin, Nice'in "bekle" mesajı nedeniyle İstanbul'a gelmediği kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Galatasaray, Seri'yi 'Nice yüzünden' kaçırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ekim 2020 17:58
Yaz aylarında Jean Michael Seri'yi tekrar kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan ancak başarılı olamayan Galatasaray'ın, "Nice" engeline takıldığı ortaya çıktı.

France Football'ın haberine göre, Seri'nin eski takımı Nice, 29 yaşındaki oyuncuyu takıma geri döndürmek için temasa geçti ve oyuncuya da "bekle" mesajını yolladı.

"DAHA ÇOK TOPLA OYNAYACAK OYUNCU"

Fildişili futbolcunun transferin son gününe kadar beklediği ancak Nice'in son olarak tercihini Lyon'dan Jeff Reine-Adelaide'den yana kullanarak Seri transferinden vazgeçtiği belirtildi.

Bu tercihte teknik direktör Vieira'nın, topu daha çok ayağında tutacak oyuncu tercihinin etkili olduğu kaydedildi.

Fulham'da kalan Seri, sadece 2 Lig Kupası maçında 118 dakika süre alabildi.

TERİM, "SERI GİBİ REGISTA" İSTEMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer döneminin son bölümünde "Seri gibi regista orta saha oyuncumuz yok" diyerek, orta sahanın savunmaya yönelik bölgesinde oyun kurucu olarak görev yapacak futbolcu istediğinin mesajını vermişti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için