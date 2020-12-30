Galatasaray, Seri'yi bedava istiyor

Ocak ayında ilk transferi Kasımpaşa'dan Aytaç Kara olacak Galatasaray, yedek kulübesini güçlendirecek. Orta sahaya ilk 11 düzeyinde bir takviye daha yapmayı planlayan sarıkırmızılılar, eski oyuncusu Jean Michael Seri'de karar kıldı.Seri'nin menajeri Franklin Mala da Fulham'la görüşmelere başladı. Ancak Aslan, geçen sezon 1.5 milyon Euro'ya kiraladığı oyuncu için bu kez kiralama bedeli ödemek istemiyor.Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da performansı hayal kırıklığı yaratan Etebo'nun bileti kesildi. Ocak ayında Nijeryalı futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, boşalan yabancı kontenjanını Seri ile dolduracak.Fulham'da kadro dışı bırakılan Fildişili 6 numara, tekrar Fatih Terim'le çalışmayı çok istiyor. Yönetim de geçen sezon sonunda birikmiş alacağının önemli kısmından vazgeçen Seri'nin dönüşüne sıcak bakıyor. 29 yaşındaki oyuncu ve menajeri, İngiliz kulübünü ikna etmek için yoğun çaba harcıyor.