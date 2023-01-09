Galatasaray seriyi 7 maça çıkardı

Süper Lig'de son 8 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 7 karşılaşmayı kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray seriyi 7 maça çıkardı
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09 Ocak 2023 00:22
Süper Lig'de son 8 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 7 karşılaşmasını da kazandı.

Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı.

Galatasaray, daha sonraki 7 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, galip geldiği son 7 maçında 20 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

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