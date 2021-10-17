Galatasaray seriyi 3'e çıkardı!

Galatasaray, Süper Lig'deki galibiyet serisini 3 maça çıkardı.



Ligde 3 ile 6. haftalar arasındaki 4 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen Galatasaray, 7. haftadaki Göztepe, 8. haftadaki Çaykur Rizespor ve 9. haftadaki Konyaspor mücadelelerini kazanarak 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.



Mustafa Muhammed'den gollere devam



Galatasaray'ın Mısırlı santrforu Mustafa Muhammed, Süper Lig'de 2 maç üst üste gol attı.



Bu sezon resmi maçlardaki suskunluğunu 8. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasında 2 gol birden atarak bozan Muhammed, İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde de fileleri havalandırmayı başardı.



Yeşil-beyazlılar karşısında maçın tek golünü atan 23 yaşındaki santrfor, bu sezonki gol sayısını da 3'e çıkardı.



Yeni adıyla Nef Stadı'nda son olarak 27 Şubat 2021'de gol sevinci yaşayan Mustafa Muhammed, 232 gün sonra taraftarı önünde fileleri havalandırdı.









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