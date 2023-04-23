Galatasaray seriye devam etmek istiyor!

Sarı-Kırmızılı ekip, ilk yarıda kayıp geçtiği; Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor virajı sonrası sallansa da Karagümrük'ü yenerek müthiş bir seri başlatmıştı.



Üst üste çıktığı 14 maçı da kazanan Cim Bom, açık ara zirveye yerleşerek, liderlik koltuğunu kimseye kaptırmadı. İşte Galatasaray'ı zirveye taşıyan o serinin başlangıcı olan Karagümrük maçının rövanşı bugün oynanacak.



12 gol attı, 1 gol yedi



Aslan'ın hedefi, bir yenilmezlik serisine daha imza atarak şampiyonluğa ulaşmak. Üstelik, ilk yarıda kayıp geçen 3 haftayı bu kez galip tamamlayan Cim Bom, Karagümrük karşısına yeni bir seriyle çıkacak. Galatasaray bu son serisinde 12 gol kaydederken, kalesinde sadece 1 gol gördü.



İÇ SAHADA 10'DA 10



Bu sezon ligde yakaladığı 14 maçlık galibiyet serisiyle rekor kıran Galatasaray, ayrıca iç sahada oynadığı son 10 müsabakayı kazandı. Karagümrük karşılaşması için satışa çıkan 3 bin bilet ise kısa sürede tükendi. 45 bin ortalamaya sahip Nef Stadyumu'nda 50 bin sarı-kırmızılı futbolseverin olması bekleniyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ