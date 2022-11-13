Galatasaray, serisini 4 maça çıkardı

Başakşehir karşısında 7-0 kazanan Galatasaray, yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, serisini 4 maça çıkardı
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13 Kasım 2022 00:16
Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Ligde son yenilgisini 10. haftada deplasmanda 2-1'lik skorla Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki hafta Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray, 12. haftada deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0, 13. haftada sahasında Beşiktaş'ı 2-1 ve son olarak 14. haftada Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup etti.

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