Galatasaray devre arasında eski yıldızlarına kavuşmak için geri sayıma geçti. Sarı-Kırmızılı Yönetim öncelikli olarak Monaco'da istenmeyen Henry Onyekuru ile temasa geçti ve büyük oranda anlaşma sağladı.



Nijeryalı sol kanat oyuncusunun devre arasında Galatasaray'a katılması bekleniyor. Yönetim Onyekuru sonrası bir başka yıldızı için harekete geçti.



İNGİLİZ EKİBİYLE PAZARLIK YAPILACAK



Fatih Terim'in devre arasında alınması için yönetimden istediği bir başka isim ise Jean Micheal Seri. Sarı-Kırmızlılar, Fildişili ön libero için Fulham ile masaya oturmaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor.



ORTA SAHA DAHA DA GÜÇLENECEK



Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Seri'nin Fulham ile sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Fulham'a dönüşünde uyum sorunu yaşayan Seri, bu sezon sadece 2 maçta forma giydi. Fatih Terim'in orta sahayı daha da güçlendirmek için onun alınmasını çok istiyor.





