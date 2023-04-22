Galatasaray seride öne geçti!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray seride öne geçti!
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22 Nisan 2023 18:34
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD'ı 3-0 mağlup etti.

Eşleşmenin ikinci maçı 26 Nisan Çarşamba günü oynanacak. İki galibiyet alan ekip 5-6'ncılık maçına çıkacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Uğur Savaş

Galatasaray HDI Sigorta: Fatih Eren, Selçuk Keskin, Sharifi, Emir Öztürk, Edgar, Yasin Aydın, (Beytullah Hatipoğlu, Burak Güngör, Aykut Acar, Orçun Ergün, Onurcan Çakır)

TÜRŞAD: Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz, (Ali Çayır, Umit Demir, Baturay Serçiler)

Setler: 25-22, 28-26, 25-19

Süre: 77 dakika (25, 30, 22)

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