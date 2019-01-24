Galatasaray, Serdar Aziz ile anlaştı! Fenerbahçe açıklıyor

Galatasaray ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Serdar Aziz için menajer Haluk Canatar ve sarı-kırmızılı kulübün avukatları bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

24 Ocak 2019 17:34
Galatasaray, Serdar Aziz ile anlaştı! Fenerbahçe açıklıyor
Galatasaray ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Serdar Aziz için menajer Haluk Canatar ve sarı-kırmızılı kulübün avukatları bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Serdar Aziz'in 1.8 milyon euro + 600 bin euro alacaklarına karşılılık sözleşme fesih bedeli üzerinden anlaşmaya varan Galatasaray ile Serdar Aziz cephesi, Fenerbahçe'den de 500 bin euroluk bir bonservis bedeli talep ediyor.
TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, milli futbolcu ile Galatasaray arasındaki sözleşmenin cuma günü feshedileceğini ifade etti. Serdar Aziz'in Galatasaray'da kalmasının mümkün olmadığını ifade eden Canatar, "Albayrak beni aradı. Ben şahsen bu ayrılıktan çok üzüntü duyuyorum dedi. Yaşanacakmış, hiç problem değil dedi. Bonservissiz olur mu? Galatasaray'ın tabii ki, iyi bir tasarrufu var. Devre arası transferleri tüm dünyada zor olan şeylerdir. Çok önemli oyuncular için de zordur. Fakat devre arası transferlerinde kolayı tercih ederler. Takımda, kadroda yer almamış gibi... Ama Serdar'ın ayrılış şekliyle performansının ilgisi olmadığını biliyoruz" dedi.

"GALATASARAY'DAN SERDAR İÇİN TEKLİF ALMADIK"

Galatasaray'dan Serdar'ın kalması yönünde bir teklif almadıklarınının da altını çizen Canatar, "Bana Galatasaray'dan devam edilmesi üzerine bir teklif gelmedi. Biz kulüple en iyi diyaloglar şeklinde devam ettik. Biz Galatasaray markasına saygı duyuyoruz. Fenerbahçe ile yapmış olduğumuz toplantılardan çıktıktan sonra her zaman kulübe bilgi vermişimdir. Artık bu sürecin Serdar açısından da daha fazla yıpratıcı bir hal almaması için bir konuşma yapıldı" şeklinde konuştu.

"SERDAR AZİZ İÇİN F.BAHÇE İLE GÖRÜŞTÜK"

Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığını dfa açıklayan Canatar, "Görüşebeilirsiniz diye Galatasaray Yönetimi söyledi. Ben menajerim. Taraftar ruhuyla hareket edemem. Ben Serdar'a Fenerbahçe'yi uygun gördüğümü söyledim. Serdar da gayet uygun baktı. Kadro dışı kalmış, futbolu mu bırakacak? Alacaklar çok gündem oluyor. Evet alacakları var. Bu alacaklar için biz Galatasaray'a hiçbir tebligat çekmedik" ifadeleri kullandı.

GALATASARAY'DAN SERDAR AZİZ İÇİN AÇIKLAMA

Galatasaray da Serdar Aziz'in durumuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Serdar Aziz'in bonservis bedeli alınmadan gideceği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İşte Galatasaray'dan Serdar Aziz için yapılan açıklama...

''Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz'in, rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddialar tamamen gerçek dışıdır.''

Kaynak: Sporx.com

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