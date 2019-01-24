"GALATASARAY'DAN SERDAR İÇİN TEKLİF ALMADIK"

"SERDAR AZİZ İÇİN F.BAHÇE İLE GÖRÜŞTÜK"

Galatasaray ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Serdar Aziz için menajer Haluk Canatar ve sarı-kırmızılı kulübün avukatları bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir görüşme gerçekleştirdi.ile Serdar Aziz cephesi, Fenerbahçe'den de 500 bin euroluk bir bonservis bedeli talep ediyor.TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, milli futbolcu ile Galatasaray arasındaki sözleşmenin cuma günü feshedileceğini ifade etti. Serdar Aziz'in Galatasaray'da kalmasının mümkün olmadığını ifade eden Canatar, "Albayrak beni aradı. Ben şahsen bu ayrılıktan çok üzüntü duyuyorum dedi. Yaşanacakmış, hiç problem değil dedi.. Fakat devre arası transferlerinde kolayı tercih ederler. Takımda, kadroda yer almamış gibi... Ama Serdar'ın ayrılış şekliyle performansının ilgisi olmadığını biliyoruz" dedi.Galatasaray'dan Serdar'ın kalması yönünde bir teklif almadıklarınının da altını çizen Canatar, "Bana Galatasaray'dan devam edilmesi üzerine bir teklif gelmedi. Biz kulüple en iyi diyaloglar şeklinde devam ettik. Biz Galatasaray markasına saygı duyuyoruz.Artık bu sürecin Serdar açısından da daha fazla yıpratıcı bir hal almaması için bir konuşma yapıldı" şeklinde konuştu.Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığını dfa açıklayan Canatar,. Serdar da gayet uygun baktı. Kadro dışı kalmış, futbolu mu bırakacak? Alacaklar çok gündem oluyor. Evet alacakları var. Bu alacaklar için biz Galatasaray'a hiçbir tebligat çekmedik" ifadeleri kullandı.