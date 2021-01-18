Galatasaray, Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan'ın durumunu açıkladı!

Galatasaray'da Beşiktaş maçında görev alan Oğulcan Şağlayan ve Şener Özbayraklı'nın sağlık durumları açıklandı

Haber; Sporx.com
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Galatasaray, Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan'ın durumunu açıkladı!
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18 Ocak 2021 15:18
Galatasaray'da Beşiktaş maçında görev alan Oğulcan Şağlayan ve Şener Özbayraklı için sakatlık açıklaması geldi.

Şener Özbayraklı'nın sol üst arka adale grubunda hafif-orta derece zorlanma, Oğulcan Çağlayan'ın sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildi

İşte resmi açıklama...

"Beşiktaş maçında sol üst arka adale grubunda ağrı hisseden Şener Özbayraklı'nın karşılaşma sonrası yapılan MR tetkiklerinin ardından hafif-orta derece zorlanma (minimal kısmi yırtık ve kanama), Oğulcan Çağlayan'ın ise sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilmiş, her iki oyuncumuzun da tedavisine başlanmıştır."



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