Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan'ın oynadığı maçlarda sarı-kırmızılıların puan kaybetmesi dikkatlerden kaçmadı.



Şanssız bir sezon geçiren 35 yaşındaki futbolcunun bu sezon oynadığı maçlarda Galatasaray sadece bir galibiyet aldı. O da Selçuk İnan'ın sadece 9 dakika forma giydiği deplasmanda 3-0 kazanılan Kasımpaşa karşılaşması oldu.



Son olarak Gaziantep karşılaşmasında skor 3-1 iken oyuna giren Selçuk, 3-3 ile sahadan ayrıldı.



