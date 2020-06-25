Galatasaray, Selçuk İnan'la kazanamıyor

Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan için ilginç bir istatistik ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Galatasaray, Selçuk İnan'la kazanamıyor
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25 Haziran 2020 08:57
Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan'ın oynadığı maçlarda sarı-kırmızılıların puan kaybetmesi dikkatlerden kaçmadı.

Şanssız bir sezon geçiren 35 yaşındaki futbolcunun bu sezon oynadığı maçlarda Galatasaray sadece bir galibiyet aldı. O da Selçuk İnan'ın sadece 9 dakika forma giydiği deplasmanda 3-0 kazanılan Kasımpaşa karşılaşması oldu.

Son olarak Gaziantep karşılaşmasında skor 3-1 iken oyuna giren Selçuk, 3-3 ile sahadan ayrıldı.



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