Galatasaray, Selçuk İnan ve Necati Ateş'e emanet

Galatasaray'da teknik direktör konusu netleşene kadar takımın başında Selçuk İnan ve Necati Ateş olacak

Haber; Sporx.com
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Galatasaray, Selçuk İnan ve Necati Ateş'e emanet
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07 Haziran 2021 15:16
Seçim sürecine giren ve yeni teknik direktörü belli olmayan Galatasaray'ın pazartesi günü toplanacağı bildirildi.

A Spor'un haberine göre; Sarı kırmızılı birçok oyuncu pazartesi günü Florya'ya gelecek. Sözleşme süreci yaşayan oyuncuların durumu önümüzdeki günlerde belli olacak. Teknik adam netleşene kadar Selçuk İnan ve Necati Ateş, takımı çalıştıracak

Muslera, Marcao, Luyindama, Donk, Babel, Feghouli, Falcao gibi isimlerle kısa süre öncesine kadar yan yana forma giyen Selçuk İnan, Florya'daki ilk idmanda takımın başında olacak.

Fatih Terim 20-21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi elemesini düşünerek yeni sezon hazırlıklarının 14 Haziran'da başlanması tavsiyesinde bulunmuştu


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