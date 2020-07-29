Devre arasında Eskişehir'den transfer edilen, ancak beklentilerin çok uzağında bir görüntü sergileyen Jesse Sekidika, kiralık veriliyor.



Sarı- Kırmızılılar'ın genç futbolcuyu, son haftada bir alt lige düşen Kayserispor'a, düzenli oynatma koşuluyla kiralayacağı öğrenildi.



Galatasaray'dan çağrı var



Galatasaray'dan kan bağışı çağrısı... Kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi nedeniyle kan bağışlarında büyük düşüş yaşanan bu günlerde kan stoklarının sürekliliği için 1 ünite kan bağışı yaparak, 3 kişinin hayatının kurtulmasına vesile olabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.



