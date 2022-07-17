Galatasaray, Seferovic'i bitiriyor

Galatasaray, forvet takviyesi için harekete geçti. İtalyan basınında yer alan haberde, sarı-kırmızılıların adı bir süredir gündemde yer alan Haris Seferovic transferinde sona geldiği belirtildi.



OPSİYONLU KİRALIK



Galatasaray'ın, 30 yaşındaki futbolcuyu Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna katacağı vurgulandı. İsviçreli golcü için yapılacak anlaşmada satın alma maddesinin de yer alacağı ifade edildi.



PAZARTESİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR



Transfer için artık son detayların görüşüldüğü ve Galatasaray'ın resmi açıklamayı pazartesi yapmasının beklendiği kaydedildi.



