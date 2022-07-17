Galatasaray, Seferovic'i bitiriyor

Galatasaray'ın, Benfica'dan Haris Seferovic transferinde sona geldiği belirtildi. İsviçreli futbolcunun, satın almak opsiyonu ile birlikte sarı-kırmızılı takıma kiralık olarak imza atacağı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray, Seferovic'i bitiriyor
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17 Temmuz 2022 00:23
Galatasaray, forvet takviyesi için harekete geçti. İtalyan basınında yer alan haberde, sarı-kırmızılıların adı bir süredir gündemde yer alan Haris Seferovic transferinde sona geldiği belirtildi.

OPSİYONLU KİRALIK

Galatasaray'ın, 30 yaşındaki futbolcuyu Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna katacağı vurgulandı. İsviçreli golcü için yapılacak anlaşmada satın alma maddesinin de yer alacağı ifade edildi.

PAZARTESİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Transfer için artık son detayların görüşüldüğü ve Galatasaray'ın resmi açıklamayı pazartesi yapmasının beklendiği kaydedildi. 

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