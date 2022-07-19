Galatasaray, Seferovic'i açıkladı

"Profesyonel futbolcu Haris Seferovic'in 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

20 MAÇ OYNARSA...

Galatasaray, forvet transferinde mutlu sona ulaştı.. Sarı-kırmızılılar, adı bir süredir gündemde yer alan Haris Seferovic için görüşmelere başlandığını açıkladı.Haris Seferovic bugün saat 23.00 sularında Türkiye'de olacak.Benfica'ya kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro verecek olan Galatasaray, oyuncu için 2.5 milyon Euro da satın alma maddesi koydurdu. Yıldız oyuncu sarı kırmızılılarda 20 maç oynaması halinde opsiyon devreye girecek.Geçtiğimiz sezon Benfica'da 15 maça çıkan Seferovic, 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.