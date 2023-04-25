Galatasaray scout'ları tribünden izledi! Flaş transfer hamlesi

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da scout ekipleri hummalı bir çalışma yürütüyor.Alman basını, Cimbom'un Almanya Ligi'nde ilgi duyduğu ismin Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor olduğunu okuyucularına duyurdu.Galatasaray scout ekibinin 26 yaşındaki futbolcuyu 3-3 biten Stuttgart- Borussia Dortmund maçında izlediğini yazdı.30 Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunan futbolcu önlibero mevkisinin dışında stoper pozisyonunda da oynayabiliyor.Bu sezon Stuttgart'ta 28 maçta 1 asist üreten Atakan daha önce Kiel, Dortmund, Bochum ve Essen'de oynadı.Atakan Karazor, 13 Ekim 1996'da Almanya'nın Essen kentinde dünyaya geldi. Futbola Essen altyapısında başladı.Daha sonra Bochum altyapısına transfer olan Atakan, U17 ve U19'da forma giydi. 2015 yazında Borussia Dortmund II'ye transfer oldu ve burada 2 yıl kariyerini sürdürdü.2017'de Kiel'e imza atan Atakan, 2019 yazında ise Stuttgart'a 800 bin Euro'ya transfer oldu. Bu sezon Bundesliga'da 24 maça çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi.Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro...