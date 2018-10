Galatasaray Schalke özet İzle, Galatasaray Schalke maçı önemli anlar

GALATASARAY'DA 5 DEĞİŞİKLİK

OZAN KABAK'IN İLK MAÇI

MUSLERA'DAN YENİ REKOR

SCHALKE'DE 3 EKSİK

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

245 MEDYA MENSUBU TAKİP ETTİ

İLK YARIDA SCHALKE DOMİNASYONU

EREN İLE NET POZİSYON!

MUSLERA'DAN HARİKA KURTARIŞ

46-48: MUSLERA YİNE SAHNEDE

NEFESİMİZİ TUTTUĞUMUZ AN: GOL İPTAL

TERİM SİSTEMİ DEĞİŞTİRDİ

EREN ÇIKTI, NAGATOMO SAKATLANDI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

GALATASARAY'IN 11'İ : Muslera, Linnes, Ozan, Maicon, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Belhanda, Rodrigues, Sinan, Eren



SCHALKE'NİN 11'İ: Nübel, Mendyl, Nastasic, Sane, Stambouli, Rudy, Caligiuri, Serdar, Konoplyanka, Uth, Embolo

İLGİLİ VİDEO

İşte Lincoln'ün sorulara verdiği yanıtlar...

"GALATASARAY'IN BİRÇOK İYİ OYUNCUSU VAR"

"GALATASARAY TARAFTARLARI DAHA DUYGUSALDIR"

"SCHALKE KISA SÜREDE FORMUNA KAVUŞACAKTIR"

FATİH TERİM EKSİKLERİ AÇIKLADI

"AĞLAMANIN LÜZUMU YOK"

TERİM'DEN TARAFTARLARA MESAJ!

"NEDEN YÜZÜM GÜLMESİN?"

"BURSASPOR MAÇINDAN SONRA GECE GELDİM..."

"SCHALKE KADER MAÇIMIZ DEĞİL"

ÖZET olarak Galatasaray maçı bein Sports'ta! Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray - Schalke maçı özeti haberimizde!Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. haftasında Schalke 04 ile karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele 0-0 sona erdi.Hücumda sorunlu bir gün geçiren Galatasaray'ın oyunun genelinde kontrolü rakibine verdiği mücadelede Muslera ve defans oyuncuları performansları ile sivrilen isimler oldu.Bu sonucun ardından Schalke 04 1 galibiyet ve 2 beraberlikle grupta puanını 5 yaptı. İlk hafta Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray ise 4 puana yükseldi.Grubun 4. haftasında Galatasaray ile Schalke 04, Almanya'da 6 Kasım'da karşı karşıya gelecek.Galatasaray, son maçına göre kadroda 5 değişikle sahaya çıktı.Sarı-kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Serdar Aziz, Fernando Reges ve Sofiane Feghouli kadroda yer almazken, o müsabakada ilk 11'de görev yapan Mariano Filho ile Ömer Bayram da yedeğe çekildi.Schalke 04 karşısında bu futbolcuların yerine Martin Linnes, Maicon Roque, Yuto Nagatomo, Ryan Donk ve Eren Derdiyok forma giydi.Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Henry Onyekuru ve Emre Akbaba da müsabakanın kadrosunda yer almadı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalede Fernando Muslera'ya, savunmada da Linnes, Maicon, Ozan Kabak ve Nagatomo'ya görev verdi. Sarı-kırmızılıların orta sahasında Badou Ndiaye ve Ryan Donk, sağ açıkta Sinan Gümüş, sol açıkta Garry Rodrigues forma giydi. Forvet arkasında Younes Belhanda'nın oynadığı Galatasaray'ın santrforunda ise Eren Derdiyok yer aldı.Takımın yedek kulübesinde ise Mariano ve Ömer Bayram'ın yanı sıra İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Yunus Akgün ve Muğdat Çelik oturdu.Galatasaray'ın genç futbolcusu Ozan Kabak, kariyerindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.Teknik direktör Fatih Terim, Serdar Aziz'in yokluğunda Schalke 04 karşısında 18 yaşındaki Ozan Kabak'ı, stoperde Maicon ile birlikte görevlendirdi.Genç futbolcu, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 4'ü ilk 11 olmak üzere 5 karşılaşmada oynadı.Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Schalke 04 maçında ilk 11'de başlayarak Galatasaray'da yeni bir rekora imza attı.Galatasaray'da 8. sezonunu geçiren 32 yaşındaki kaleci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren sarı-kırmızılı formayı en fazla giyen yabancı oyuncu rekorunu egale etti.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30. kez kalesini koruyan Muslera, sarı-kırmızılıların eski oyuncuları Faryd Mondragon ve Gheorghe Popescu'nun rekoruna ortak oldu.Fernando Muslera, Galatasaray'da en çok resmi maça çıkan ve en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu rekorlarına sahip.Schalke 04'te 3 futbolcu, sakatlık ve rahatsızlıkları nedeniyle müsabakada forma giyemedi.Alman ekibinde kaleci Ralf Fahrmann ve forvet Cedric Teuchert sakatlık, savunma oyuncusu Naldo da hastalığı nedeniyle maçın kadrosunda yer almadı.Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.Türk Telekom Stadı'nı dolduran taraftarlar, maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Schalke 04'ün bin kadar taraftarı da kendilerine ayrılan yerde maçı takip etti.Galatasaray-Schalke 04 maçına medya mensuplarının ilgisi büyük oldu.Karşılaşmayı, muhabir, foto muhabiri, radyo yayıncısı ve yazar olarak toplam 245 kişinin takip ettiği açıklanırken, bunun 37'sinin yabancı olduğu aktarıldı.Müsabakayı Almanya'dan 30, Japonya ve Azerbaycan'dan ikişer, Fransa, Yunanistan ve Çin Halk Cumhuriyeti'nden de birer basın mensubunun takip ettiği bildirildi.Karşılaşmanın ilk yarısında Schalke, oyunun kontrolünü eline almayı başarırken, Galatasaray'da Muslera ve defans oyuncularının hamleleri ile birçok pozisyon savuşturuldu.12. dakikada Schalke çok tehlikeli geldi! Ceza sahasına sarkan Knoplayanka, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Knoplyanka'nın Muslera üstünden aşırdığı topu Linnes çizgiden çıkardı.Mücadelenin 44. dakikasında Galatasaray, Eren Derdiyok ile çok net bir pozisyondan faydalanamadı.Belhanda'nın pasında çizgiye inen Garry Rodrigues, ceza sahasına sert ve yerden ortasını gönderdi. Rodrigues'in pasına vuran Eren'in şutu, kaleci Nübel'in yüzüne çarptı ve Galatasaray öne geçme şansını kaçırmış oldu.Tam ilk yarı golsüz sona erecek derken, Maicon'un hatasında Schalke 04 çok net bir pozisyon daha yakaladı.Hatadan faydalanan Knoplayanka, ceza sahasına girmeden vuruşunu yaptı ama Fernando Muslera müthiş çıkararak gole izin vermedi.2. yarıya da Schalke hızlı başladı. 46. dakikada Embolo, savunmanın hatasından faydalandı ve ceza sahasına sarktı. Embolo'nun şutunda Muslera gole izin vermedi. Embolo'nun seken topa vuruşunu Ozan Kabak çizgiden çıkardı.48. dakikada ise Knoplayanka'nın ortasında bir kez daha Embolo iyi yükseldi ancak topun sahibi Muslera oldu.58. dakikada nefesimizi tuttuğumuz bir pozisyon daha yaşandı. Schalke ağları sarstı ve gol sevinci yaşadılar, ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.Embolo, Caliguri'nin pasında yakın mesafeden topa dokundu ve Muslera'nın vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Kısa bir süre sonra yardımcı hakemin uyarısının ardından gol iptal edildi.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Schalke'nin oyunun kontrolünü ele geçirmesinin ardından hamle yaptı ve sistemini değiştirdi.Sinan Gümüş kenara gelirken Selçuk İnan oyuna dahil oldu ve Fatih Terim Donk'u stopere çekerek 3-5-2 sistemine geçiş yaptı.Galatasaray bir türlü oyunun kontrolünü eline alamazken, Fatih Terim bir değişiklik daha yaptı. 70. dakikada Eren Derdiyok kenara alındı ve Muğdat Çelik bu sezon ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında Galatasaray formasını giydi.82. dakikada ise göğsüne doğru gelen bir topun ardından Nagatomo nefes almakta sorun yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ömer Bayram yerine oyuna dahil olan isim oldu.Kalan dakikalarda iki takım da tehlikeli pozisyon bulamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.9. dakikada Garry Rodrigues'in ceza yayı dışında sol çapraza yakın noktadan çektiği sert şutta kaleci Nübel, meşin yuvarlağı yumruklayarak güçlükle kornere çeldi.13. dakikada Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Konoplyanka, ceza sahasına girer girmez kaleci Muslera'nın üzerinden aşırtma vuruşunu yaptı. Boş kaleye doğru yönelen topa Martin Linnes, altıpas içinde müdahale ederek tehlikeyi savuşturdu.17. dakikada Rudy'nin soldan kullandığı kornerde takım arkadaşının aşırttığı topa Embolo altıpasta kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak sağ direğin yanından dışarı çıktı.34. dakikada Maicon'un ceza yayı dışında kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.45. dakikada Linnes'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rodrigues, pasını Eren Derdiyok'a çıkardı. Eren'in altıpasın içinde gelişine çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Nübel'den döndü.45+1. dakikada Maicon'dan sıyrılan Konoplyanka'nın ceza alanına girerek yaptığı vuruşta, kaleci Muslera topu kornere çeldi.Hamit Altıntop, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Almanya temsilcisi Schalke 04 ile İstanbul'da yapacağı karşılaşmada avantajlı taraf olduğunu aktardı.Karşılaşma öncesinde iki takımın da handikapları olduğunun altını çizen 35 yaşındaki eski oyuncu, şunları kaydetti:"Galatasaray'da maalesef sakatlıklar arttı. Kadronun da biraz dar olması, Fatih hocayı sıkıntıya sokabilir. Ama Galatasaray'ın sahasında taraftarıyla her zaman favori olduğunu düşünüyorum. Schalke 04 ise ligde istediği sonuçları alamıyor. Öz güven kayıpları var. Ama Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta 4 puan aldılar. Onlar da buraya ayrı bir havayla gelecektir. Schalke 04, genç bir takım. Hocaları tecrübesiz. Bu nedenle de Galatasaray'ı bir adım önde görüyorum."2012-2017 yıllarında formasını giydiği Galatasaray'ın birçok eksiği olduğuna da dikkati çeken Hamit, "Galatasaray'ın Finansal Fair Play kriterlerinden dolayı kısıtlı imkanları var. İstedikleri hamleleri yapamıyorlar. Ama inanıyorum ki Galatasaray, bu potansiyel ve kaliteyle yine de Spor Toto Süper Lig'de ilk 2'ye oynayacaktır. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de bu kadroyla gruptan çıkabilirler." değerlendirmesinde bulundu.Galatasaray'ın daha önce Almanya temsilcileriyle yaptığı müsabakalardan 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, Alman ekipleri karşısında sahasındaki son 7 müsabakada galip gelemedi.Galatasaray ile Schalke arasındaki karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Benoit Bastien'in yardımcılıklarını, Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak. İlave yardımcı hakemlikleri Benoit Millot ve Jerome Miguelgorry'nin üstleneceği karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cyril Mugnier olacak.UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray ve Schalke U19 takımları, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldiler. Galatasaray, Schalke'yi 3-0 mağlup ederek grupta ilk galibiyetini aldı.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45 ve 69. dakikalarda Atalay Babacan, 83. dakikada Mutlu Doğan attı.Galatasaray, grupta ilk galibiyetini alırken 4 puanla 3. sırada yer aldı. Schalke ise 1 puanla son sırada kaldı.Galatasaray, gruptaki 4. maçında 6 Kasım'da Schalke ile Almanya'da karşılaşacak.Mehmet Demirkol'dan 10 maddede Galatasaray - Schalke maçı öncesi değerlendirmesi: En son söyleyeceğimi ilk başta söyleyeyim bu maçta Sinan Gümüş'ten beklentim çok yüksek. Eğer bu kadro çıkarsa, çünkü izlediğim kadarıyla Schalke'nin üçlü beşli geçişlerinde zaman zaman sorunlar olabiliyor. Sinan bundan yararlanabilir. Tabii ki Tedesco'nun söyledği gibi Rodrigues dikkat çekici bir oyuncu ama bu kadroyla ben Sinan'ın daha öne geçmesini bekliyorum. Schalke bana bunu anlatıyor, Naldo'nun da yokluğu etkili tabi. Erensiz bir kadro da olabilir. İşin içine Selçuk girebilir belki... Sağa Belhanda'yı atabilir... Savunmayı tamir etmek için de bir şeyler olabilir. Ben Donk'un savunmanın merkezinde oynayabileceğini düşünüyorum. Yapabilir bunu, zaten asıl işi o... Ama orta sahada bir direnç kazanması lazım Galatasaray'ın. O yüzden bu form durumuyla Donk orada olmalı.Donk, Ndiaye, Belhanda üçlüsünde problem şu olabilir, son Bursa maçında Galatasaray bir anda arka arkaya sakatlar verdi. Belhanda da elini kaldırmıştı. Bence bugün maçın temposu yüksek olacak. Yani Bursa maçının temposunda olmayacak. Schalke tempolu takım. İyi bir takım değil, olabilir ileride ama oturmuş değil.Fatih Terim onları onore etmek için sıralamada bulundukları yeri hak etmiyorlar diyor ama şimdi Dortmund mu gelsin yani? Zor bir dönem yaşıyor şu anda Schalke, Fenerbahçe'nin yaşadığının biraz farklı bir durumundalar. Yani biraz Galatasaray'da da şanssızlık var. Fernando olsa çok değişiyor iş. Fernando takımın tamamını değiştiriyor. Bütün geçiş oyunlarını ayarlayan oyuncu. Şimdi sırtı dönük kim top alacak bu kadroda? Donk, Fernando gibi olmaz. Selçuk işin içine girer mi diyeceğim ama temposu yetmiyor maalesef. Geçen sene Fatih Terim geldiğinde "Selçuk İnan artık kendisine başak bir oyun bulmalı" demiştim. Yani madem ritmi düştü başka olmalı. Bazı oyuncular avrdır durduğu yerden oynar. Arkadaşları açığını kapatır, iki pas atar işi bitirir.... Mesela Pirlo defansif anlamda 20 dakika bir şey yapmazdı. Ama iki tane sağa sola tak-tak atardı. Derdin ki bu ne acayip bir adam. Tabi etrafı da Pirlo'ya bu imkanı tanırdı. Selçuk hem kendisine iyi bakarak hem iyi yaşayarak böyle kriz dönemlerinde bayrağı alacak bir kaptan olabilirdi ama maalesef orada benim beklediğimin gerisinde kaldı.Şampiyonlar Ligi'nde Schalke ile oynayacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, UEFA'ya özel açıklamalarda bulundu ve çarpıcı sözler kullandı.İşte Fatih Terim'in açıklamaları;1974 yılında Galatasaray'a geldim. Futbol, o zaman çok farklıydı. Daha amatör ruhla oynanıyordu. Futbol, şimdiki gibi profesyonel değildi. Mali olarak güçlenmemişti. Beklentiler çok daha farklıydı. İnsan ailesine ne hissediyorsa ben de Galatasaray'a karşı aynı hissettim. İlk günde de aynı hissettim, şimdi de aynı hissediyorum.Gönülden bağlı olduğum, ait hissettiğim, kendimi ve yaşadıklarımı tanımlayan ve en önemlisi unutulmazlarımın adresi Galatasaray. Dolayısı ile siz gidiş dönüş olarak bakabilirsiniz ancak içimde Galatasaray hiç gitmiyor. Sadece fiziksel olarak gidiyorsunuz. Söz konusu Galatasaray olduğunda mantık devre dışı kalıyor. Mantık devrede olsaydı yaşadıklarımın çoğu olmayabilirdi.Hem sportif ve prestij açısından Şampiyonlar Ligi çok önemli. Şampiyonlar Ligi bambaşka bir lig. Galatasaray, geçmiş başarıları ile ayrılaşan bir marka. O yüzden varlığını bu ligde sürdürebilmeli ve başarılarına yenilerini koyabilmeli. Kadro planlaması da ona göre yapılmalı. Şampiyonlar Ligi pek çok açıdan enlerin olduğu bir lig. Üst düzey bir performans sergilenmesi gerekiyor. Oyuncuların da bu bilinç ile orada olmayı bilmeleri gerekiyor.Schalke'de genç bir meslektaşım var. Geçtiğimiz sezon kariyeri açısından önemli bir başarı elde etti. Bende başladığım zaman o yaştaydım ve benden büyük oyuncular vardı. Sistemine ilişkin yaklaşımını da anladığımı düşünüyorum. Almanya, Türk nüfüsunun en yoğun olduğu yerlerden birisi. Geçtiğimiz sezonki başarısından dolayı hakkını vermek gerekiyor. Almanya bizim alışık olduğumuz bir yer. Oradaki taraftarlarımız bizim için bir güç kaynağı. Schalke güçlü ve köklü bir takım. Kendilerine saygı duyuyoruz. Umuyorum iki maçta geçen seferki gibi centilmence ve çekişmeli geçecektir. Hem orada hem Schalkeli dostlarla bir arada olmak için sabırsızlanıyoruz.Hatırlatmakta fayda var Galatasaray, UEFA'dan aldığı ceza nedeni ile bu sezon rakipleri ile eşit mesafede bir yarış yapmayacak. En azından koşulların benzer olmasına bakmamız lazım ancak koşullar aynı değil. İmkanlarımızla bu turnuvaya hazırlanacağız. Hedefleri teker teker değerlendirmek lazım. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak olarak koyalım sonrasına bakarız.İmparator lakabı büyük bir onur benim için. Bende büyük bir sorumluluğu var. Galatasaray'ın geçmişinde ve bugününde imzam var. Galatasaray'ın değerlerini biliyorum ve ona sahip çıkıyorum. Dolayısı ile sadece bir profesyonel gibi bakmıyorum bakılmadığımı da düşünüyorum.'İyi bir müzik kulağım var. Müzik dinlemeyi severim. Gençlikten kalan bir alışkanlık. Kendime göre birkaç küçük yemeği yapabilirim. Ama içime en çok sinerek söyleyeceğim şey çocuklar ile olan ilişki ve iletişimimdir. Küçük çocuklar ile aramda çok güzel bir enerji oluşuyor.''Yakın tarihde aklıma gelen geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'nun olağanüstü diye tanımlayacağımız Juventus'a attığı röveşata yakın tarihimizin en güzel golüydü''''Hiç düşünmeden Lionel Messi''''Zor bir soru bu tabi. Hislerine hep güven derdim. Çünkü hislerin aklın kadar sana yardımcı olacaktır derdim. Hedefiniz hep yukarıya koy ve vazgeçme derdim. Bunları söylerdim.''''Robert De Niro''''Buna iki kelimelik bir cevap ile cevap vereyim.''Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 273 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 103 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 71 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 405 gole engel olamadı.Sarı-kırmızılı takım, Schalke 04 müsabakasını kazanması durumunda Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa'yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid'i eleyerek kazandı.Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı.Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalyan ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova ekibine yine çeyrek finalde boyun eğdi.Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla ''Avrupa Fatihi'' unvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finaline adını yazdırdı ancak Romanya ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine bıraktı.Organizasyon adının UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrilmesinin ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde dörderli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid'e elendi.Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti.Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı da galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Çarşamba günü Schalke 04'ü konuk edecek Galatasaray, Alman ekipleriyle Avrupa kupalarındaki 29. maçını oynayacak.Federal Almanya ve Doğu Almanya ekipleri dahil Alman kulüpleriyle daha önce Avrupa kupalarında 14 kez eşleşen sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 28 maçta 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Galatasaray, bu maçlarda rakip ağlara gönderdiği 31 gole karşılık, kalesinde 44 golü engelleyemedi.Sarı-kırmızılıların Alman ekipleriyle geride kalan 14 eşleşmesinin 10'u elemeli turlarda gerçekleşti. Elemeli turlarda Alman takımlarına karşı 10 eşleşmesinin 5'inde bir üst tura yükselen taraf olan Galatasaray, 5'inde ise turu rakiplerine kaptırdı.Tarihinde bir Alman takımıyla ilk kez 1964-65 sezonu Kupa Galipleri Kupası 1. turunda karşılaşan Galatasaray, Aufbau Magdeburg karşısında deplasmanda, evinde ve tarafsız sahada yaptığı 3 maçı da 1-1'lik sonuçlarla tamamlayıp, kura çekimi sonrası bir üst tura yükselen taraf oldu.Galatasaray, Avrupa kupalarında Alman rakiplerine karşı oynadığı iç saha maçlarında kötü bir grafik çizdi.Bir Alman takımına karşı son iç saha galibiyetini, 1992-1993 sezonu UEFA Kupası 2. turunda Eintracht Frankfurt'u 1-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılı takım, ardından taraftarı önünde çıktığı 7 maçta da galip gelemedi.Sarı-kırmızılı ekip, Alman rakiplerine karşı son 7 iç saha maçında 3 yenilgi ve 4 beraberlik yaşadı.Galatasaray, Alman rakiplerini bugüne kadar 13 kez kendi evinde ağırlarken, bu maçlarda 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet gördü. Sarı-kırmızılılar, yurt dışında oynadığı 15 maçta ise 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında Çarşamba günü Almanya'nın Schalke 04 ekibini konuk edecek Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, rekorlarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.Sarı-kırmızılı takımda 8. sezonunu geçiren 32 yaşındaki kaleci, Schalke 04 maçında görev alması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren sarı-kırmızılı formayı en fazla giyen yabancı oyuncu rekorunu egale edecek.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar 29 müsabakada kalesini koruyan Fernando Muslera, otuzar maçla bu alanda zirvede yer alan sarı-kırmızılıların eski oyuncularından Faryd Mondragon ve Gheorghe Popescu'nun rekoruna ortak olacak.Galatasaray'ın efsane oyuncularından Gheorghe Hagi de UEFA Şampiyorlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren 25 müsabakada görev almıştı.Fernando Muslera, Galatasaray'da en fazla maça çıkan yabancı oyuncu durumunda bulunuyor.Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda şu ana kadar 294 resmi müsabakada görev yaptı.Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Zoran Simovic 239 maçla bu alanda ikinci sırada yer alırken, Faryd Mondragon 238 karşılaşmayla üçüncü, Cevad Prekazi ise 235 müsabakayla dördüncü sırada bulunuyor.Fernando Muslera, Süper Lig'de de 241 karşılaşmayla bu alanda zirvede yer alıyor.Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları, 24 Ekim çarşamba günü oynanacak mücadelelerle tamamlanacak. Peki Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray - Schalke maçı ve diğer karşılaşmalar hangi kanalda yayınlanacak? İşte bu sorunun yanıtı belli oldu...Temsilcimiz Galatasaray'ın Shclake ile oynayacağı maçın hangi kanalda yayınlanacağı sorusunun cevabı netleşti. Galatasaray - Schalke maçı beİN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyenler Digitürk'e abone olmak zorunda.19.55 PSV-Tottenham (beIN Sports 2)19.55 Brugge-Monaco (beIN Sports 3)22.00 G.Saray-Schalke (beIN Sports 1)22.00 PSG-Napoli (beIN Sports 2)22.00 Barcelona-Inter (beIN Sports 3)22.00 L. Moskova-Porto (beIN Sports 4)22.00 Liverpool-Kızılyıldız (beIN Max 1)22.00 Dortmund-A. Madrid (beIN Max 2)Schalke 04 ve Galatasaray formaları giyen Lincoln, zorlu Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Alman basınına konuştu.- Bence çok büyük bir maç olacak. Kıran kırana bir maç bizi bekliyor. Sonucu tahmin etmek güç. İki takım da aynı seviyede.- Galatasaray'ın birçok iyi oyuncusu var ama Schalke'de de iyi oyuncular var. Bence en iyi performansını sergileyen ve daha kollektif olan taraf kazanacak. Bu tür maçları tek bir oyuncu kazanamaz.- İki takımın taraftarları da fantastiktir. Hem Schalke, hem Galatasaray taraftarlarını severim. Türkler, daha duygusaldır. Deplasmanlarda bile ev sahibi takımın taraftarından çok Galatasaray taraftarı olur. Schalke cephesinde ise sadakati görürsünüz. Nesiller boyunc Schalkeli olurlar. Bu harikadır. Bir kere Schalkeli olan hep Schalkeli kalır. Ben böylesine büyük taraftarlara sahip her iki takımda da oynadığım için gurur duyarım.- Schalke benim kalbimde olan bir kulüp. Ben kendimi Brezilyalı bir Schalke taraftarı olarak görürüm. Bu sezona yapılan zayıf başlangıçtan ötürü biraz şaşırdım ancak sezon ilerledikçe durum toparlanır. Sakin kalmak en iyisi. Bay Heidel, en iyi sportif direktörlerden biridir. Onu Mainz'da çalıştığı dönemden beri takip ediyorum. Çok iyi iş çıkarıyor.- Schalke'nin çok iyi mantaliteye sahip iyi bir oyuncu grubu var. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandılar. Tüm takım içerisinde en sevdiğim oyuncu Ralf Fahrmann.- Onu kişisel olarak tanımıyorum ama bence Schalke'ye uygun bir isim. Geçen sezon mükemmel performans sergiledi ve Almanya'nın en yetenekli hocası olduğunu gösterdi. Her zaman dikkatli ve sakin. Bu özellikleri hoşuma gitti. Schalke, çok kısa sürede Tedesco ile birlikte tekrar formuna kavuşacaktır. Antrenörlere biraz zaman vermek gerekir. Sir Alex Ferguson, yıllar boyunca Manchester United'ı çalıştırdı ve başarısız olduğu zamanlarda kimse gitmesini istemedi.Süper Lig maçları internet üzerinden nasıl izlenir? Türkiye'de futbolseverler her hafta birçok karşılaşmanın oynandığı sırada internet üzerinden maç izlemek için aramalar yapıyor. Yayıncı kuruluş beİN Sports'tan yayınlanan karşılaşmalar sadece Digitürk üzerinden abone olarak izlenilebilmektedir. İnternet üzerinden herhangi illegal bir yayın suç olarak değerlendirilir ve bu şekilde yayın izleyen kişiler de cezalandırılır. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 80 numaralı kanaldır. 20 Ekim 2015'te Lig TV 4 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Müsabaka olduğu zaman sadece canlı yayın yapılmaktadır. Onun dışında sadece haftalık ya da günlük müsabaka programını gösterir. Bu kanaldan São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Schalke maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Sarı-kırmızılı takımın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, Schalke karşılaşması öncesinde birçok konuya açıklık getirdi.Maç öncesinde takımdaki eksikleri açıklayan Fatih Terim "" dedi.Sakatlıklarla ilgili sözlerine devam eden Fatih Terim "Takıma sakatlar ordusu diyebiliriz. Sakatlar ordusu dediğimiz bir takıma hala ordu diyebiliyorsak, başında hala bir kumandan varsa, geriye ne kalıyor cephane. 50 bin de taraftar cephanemiz var, demek ki savaşabiliriz. Maça kalmış 24 saat, ağlamanın lüzumu yok. Bunu sürekli gündeme getirmenin de anlamı yok. Sanırım siz merak ettiniz ondan sordunuz." diye konuştu.Schalke maçının zor geçeceğini vurgulayan Fatih Terim "Schalke'yi analiz ettik, çok iyi bir takım. Almanya'da sıralamadaki yeri kimseyi yanıltmasın. O sıranın çok üstünde olabilecek bir takım. Porto ve Lokomotiv maçları da bunu gösteriyor. Taraftarımızdan ricam sabırlı olsunlar, yanımızdan ayrılmasınlar. Onlar buna alışkın, birinci devrenin gruptaki son maçı olacak. Her hatayı hoş görsünler, onlara ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.Basın toplantısında neşeli ve güler yüzlü olmasının sorulması üzerine konuşan Fatih Terim, "Normalde çok gülen bir adam değilim, bırakın da güleyim. Şaka bir yana özel hayatımda gayet güler yüzlü bir insanım. Şampiyonlar Ligi'nde varız, Süper Lig'de lideriz, Türkiye Kupası'nda mücadele edeceğiz, neden gülmeyelim? Sakatlıklar var ama gülmemem için bir neden yok. Herhangi bir maçı kaybetmem ya da puan kaybetmem lider halime dönmemi engellemez. Herksin gözü bende, ben yıkılırsam, oyuncularım ne yapar?" ifadelerini kullandı.Bursaspor maçında üç sakatlığın milli takım dönüşü yorgunluğa bağlayan Fatih Terim, "Bursaspor maçından sonra gece buraya geldim, analiz ekibiyle maçı izledim. En zoru da böyle bir maçı izlemektir. Sabah sağlık ekibimle hemen durum toplantısı yaptım. UEFA'ya söyleyeyim 16 saat uçtuktan sona hemen antrenman, hemen maç oynarsanız başınıza bir iş gelebilir. Tek sıkıntımız kadronun derin olmaması ama onun da üzerinde çok durmayalım. Bizim seçimimiz ve başka şeyler de var. Şampiyonlar Ligi'nde diğer rakiplerle aynı şartlarda mücadele etmiyoruz ama ümitliyiz. Sakatlıktan korkuyorum ama bir takımın güveni, inancı, hırsı yoksa, ben böyle bir sakatlıktan korkarım. Normal sakatlıktan korkmam, o yüzden suratım böyle." dedi.Schalke maçının grupta kaderlerini belirlemeyeceğini söyleyen deneyimli teknik adam "Schalke maçı kader maçımız değil. Daha önce 3 maçta 1 puan aldık, sonra 10 puana ulaştık ve Manchester United ile gruptan çıktık. Schalke ile arka arkaya oynayacağız yine eleme gibi olacak. Kazanmak için oynayacağız ama Allah korusun yenilsek bile bir şey bitmez." şeklinde konuştu.