Galatasaray - Schalke maçının iddaa oranları belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda 3. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Alman temsilcisi Schalke 04 karşı karşıya gelecek olurken, iddaa oranları da belli oldu.
İddaa risk yönetimi Galatasaray'ı Schalke karşısında az farkla favori gösterdi. Galatasaray'ın galibiyetine 2.30, Schalke'ye 2.40, beraberliğe ise 2.90 oran verildi.
Galatasaray - Schalke maçı iddaa oranları
Galatasaray: 2.30
Beraberlik: 2.90
Schalke: 2.40
Galatasaray - Schalke mücadelesi 24 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılılar 3 puanla 3. sırada bulunurken, Schalke topladığı 4 puanla grupta 2. sırada yer alıyor.
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İddaa risk yönetimi Galatasaray'ı Schalke karşısında az farkla favori gösterdi. Galatasaray'ın galibiyetine 2.30, Schalke'ye 2.40, beraberliğe ise 2.90 oran verildi.
Galatasaray - Schalke maçı iddaa oranları
Galatasaray: 2.30
Beraberlik: 2.90
Schalke: 2.40
Galatasaray - Schalke mücadelesi 24 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılılar 3 puanla 3. sırada bulunurken, Schalke topladığı 4 puanla grupta 2. sırada yer alıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın