Galatasaray, 58. dakikada Muslera'dan beklenmeyecek bir hatayla golü yedi, fakat hakemin 'ofsayt' kararı Galatasaray'ı sevindirdi.Bu dakikada sarı-kırmızılıların kalesinin önünde bulunan Embolo, şutunu çekti, kötü vuruşunu durduramayan Muslera, topun kale içine girmesine izin verdi. Schalke futbolcularının sevinç gösterisinin ardından Fransız hakem Bastien, yardımcısının uyarısıyla pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi. Bu kez sevinme sırası Galatasaraylılar'a geçti.Bu pozisyonda herkesin aklına VAR (Video Yardımcı Hakem) uygulaması geldi. Süper Lig'de hakemlerin kurtarıcısı durumundaki VAR olmayınca, hakem Bastien yardımcısının kararına uyarak kararını değiştirdi ve bir yanlıştan kurtulmuş oldu.İptal edilen golden sonra Schalke teknik direktörü Todesco, soluğu 4. hakemin yanında aldı ve Video Hakem'e gidilmesi yönünde bir hareket yaptı, maçın dördüncü hakemi de Todesco'nun bu tepkisini tebessümle karşıladı ve İtalyan teknik adamı kulübedeki yerine geçmesi konusunda uyardı.