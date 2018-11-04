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Galatasaray - Schalke maçında İskoç hakem

Galatasaray - Schalke maçını İskoç hakem William Collum yönetecek.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray - Schalke maçında İskoç hakem
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04 Kasım 2018 18:49
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 4'üncü haftasında Almanya'nın Schalke 04 takımı ile deplasmanda oynayacağı müsabakada hakem William Collum düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada salı günü TSİ 23.00'te Gelsenkirchen'de bulunan Veltins Arena'da oynanacak maçı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Collum'un yöneteceği kaydedilirken, Collum'un yardımcılıklarını da David McGeachie ile Graeme Stewart'ın üstleneceği belirtildi.

Almanya'da oynanacak müsabaka öncesi Schalke 04, 5 puan ile grubun ikinci sırasında yer alırken, Galatasaray ise 4 puanla üçüncü sırada kendisine yer buldu.

DAHA ÖNCE 7 KEZ TÜRK TAKIMLARININ MAÇINI YÖNETTİ

William Collum, daha önce 7 kez Türk takımlarının maçlarında görev aldı.

Galatasaray, Collum'un yönettiği 4 maçta 2 gtalibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Collum'un yönettiği maçlarda galibiyet alırken, Başakşehir ise Sevilla maçından beraberlikle ayrıldı.

COLLUM'UN YÖNETTİĞİ MAÇLAR

2-1 / G.Saray - Benfica
1-3 / Cluj - G.Saray
1-1 / G.Saray - Schalke
4-1 / Real Madrid - G.Saray
2-0 / F.Bahçe - Lazio
0-3 / Sheriff - Beşiktaş
2-2 / Sevilla - Başakşehir

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