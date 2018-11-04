Galatasaray - Schalke maçında İskoç hakem

DAHA ÖNCE 7 KEZ TÜRK TAKIMLARININ MAÇINI YÖNETTİ

COLLUM'UN YÖNETTİĞİ MAÇLAR

'ınD Grubu'nun 4'üncü haftasında Almanya'nıntakımı ile deplasmanda oynayacağı müsabakada hakemdüdük çalacak.UEFA'dan yapılan açıklamada salı günü TSİ 23.00'te Gelsenkirchen'de bulunan Veltins Arena'da oynanacak maçı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Collum'un yöneteceği kaydedilirken, Collum'un yardımcılıklarını da David McGeachie ile Graeme Stewart'ın üstleneceği belirtildi.Almanya'da oynanacak müsabaka öncesi Schalke 04, 5 puan ile grubun ikinci sırasında yer alırken, Galatasaray ise 4 puanla üçüncü sırada kendisine yer buldu.William Collum, daha önce 7 kez Türk takımlarının maçlarında görev aldı.Galatasaray, Collum'un yönettiği 4 maçta 2 gtalibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.Fenerbahçe ve Beşiktaş, Collum'un yönettiği maçlarda galibiyet alırken, Başakşehir ise Sevilla maçından beraberlikle ayrıldı.2-1 / G.Saray - Benfica1-3 / Cluj - G.Saray1-1 / G.Saray - Schalke4-1 / Real Madrid - G.Saray2-0 / F.Bahçe - Lazio0-3 / Sheriff - Beşiktaş2-2 / Sevilla - Başakşehir