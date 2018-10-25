Galatasaray Schalke maçı özet izle (bein sports linkten izle)

GALATASARAY'DA 5 DEĞİŞİKLİK

OZAN KABAK'IN İLK MAÇI

MUSLERA'DAN YENİ REKOR

SCHALKE'DE 3 EKSİK

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

245 MEDYA MENSUBU TAKİP ETTİ

İLK YARIDA SCHALKE DOMİNASYONU

EREN İLE NET POZİSYON!

MUSLERA'DAN HARİKA KURTARIŞ

46-48: MUSLERA YİNE SAHNEDE

NEFESİMİZİ TUTTUĞUMUZ AN: GOL İPTAL

TERİM SİSTEMİ DEĞİŞTİRDİ

EREN ÇIKTI, NAGATOMO SAKATLANDI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

GALATASARAY SCHALKE MAÇI ÖZET İZLE, TIKLAYIN...

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İşte Lincoln'ün sorulara verdiği yanıtlar...

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"GALATASARAY TARAFTARLARI DAHA DUYGUSALDIR"

"SCHALKE KISA SÜREDE FORMUNA KAVUŞACAKTIR"

beIN Sports Türkiye, 2000 yılında IŞIK TV adıyla Mehmet Emin Karamehmet tarafından Digiturk platformu için satın alınan, 2001 yılında yine Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından adı LİG TV yapılan ve 2017 yılında beIN Media Group tarafından adı beIN SPORTS olarak değiştirilen, 2001 yılı başından beri Süper Lig maçlarının naklen yayın haklarını elinde bulunduran ve Digiturk dijital platformundan yayın yapan Türk şifreli futbol kanalıdır. Kanalın sahibi Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.'dir.

Tarihçe

Kanallara Göre Yayınlanan Müsabakalar

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beIN SPORTS 2

beIN SPORTS HD 2

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beIN SPORTS HD 3

beIN SPORTS 4

FATİH TERİM EKSİKLERİ AÇIKLADI

"AĞLAMANIN LÜZUMU YOK"

TERİM'DEN TARAFTARLARA MESAJ!

"NEDEN YÜZÜM GÜLMESİN?"

"BURSASPOR MAÇINDAN SONRA GECE GELDİM..."

"SCHALKE KADER MAÇIMIZ DEĞİL"